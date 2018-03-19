Diyarbakır ve İstanbul'da Newroz kutlamalarına izin çıktı

21 Mart'ta Diyarbakır ve İstanbul'da yapılması planan Newroz kutlamalarına izinler çıktı.

Diyarbakır Valiliği, Newroz tertip komitesinin 21 Mart Çarşamba günü kent merkezinde kutlama için yaptığı başvuruyu onayladı.

Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Newroz tertip komitesi, 21 Mart günü kent merkezinde Newroz kutlaması için geçen günlerde Diyarbakır Valiliği'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren valilik, Newroz tertip komitesine gönderdiği yazıda, kutlamaların saat 11.00 ile 15.00 arasında yapılabileceğini bildirdi.

Adana ve Mersin Newroz'una izin çıktı

İSTANBUL DA TAMAM

İstanbul Bakırköy Halk Pazarı’nda 21 Mart’ta kutlanmak istenen Newroz için yapılan resmi başvuruya olumlu yanıt verildi. Kutlama 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

“Newroz direniştir, faşizme karşı halkların baharıdır” şiarıyla gerçekleştirilecek olan Newroz kutlaması için İstanbul Valiliği’ne yapılan başvuruya yanıt verildi. Resmi başvuru sonucu izin verilen Newroz, saat 13.00-17.00 arası Bakırköy Halk Pazarı’nda kutlanacak.



Kutlamaya, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli katılacak. (HABER MERKEZİ)

‘Emek, barış ve özgürlük şiarıyla Newroz’a’

Bölgede 8 kentte Newroz’a izin çıktı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 19:02

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