Adana ve Mersin Newroz'una izin çıktı

Adana ve Mersin'de 21 Mart'ta kutlanacak olan Newroz kutlamaları için yapılan resmi başvuruya olumlu cevap verildi.

Adana Newroz Tertip Komitesi, 21 Mart'ta "Newroz Direniştir, Faşizme Karşı Halkların Baharıdır" şiarıyla Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak kutlamaya ilişkin Adana Valiliği'ne yapılan resmi başvuruya olumlu cevap verildi. İzin verilen Adana Newroz'u saat 10.00-18.00 arasında Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve HDP PM Üyesi Serpil Kemalbay katılımıyla yapılacak.

MERSİN

Mersin Newroz Tertip Komitesi de, 21 Mart'ta Tırmıl Miting alanıyla ilgili valiliğe yaptığı resmi başvurunun olumlu sonuçlandığını bildirdi. Tırmıl Miting alanında kutlanacak Newroz'a HDP milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat ve Bedia Özgökçe'nin katılımıyla 10.00 ila 18.00 saatleri arasında kutlama gerçekleşecek. (Adana/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 12:13

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