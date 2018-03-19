‘Emek, barış ve özgürlük şiarıyla Newroz’a’

Ankara, İzmir, Adana, Mersin'de Newroz kutlamalarına çağrı yapıldı. OHAL baskısına karşı barış mücadelesinin yükseltilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ankara, İzmir, Adana ve Mersin'de Emek ve Demokrasi Güçleri Newroz’a katılım çağrısı yaptı. Açıklamalarda OHAL baskısına ve zulme karşı ölümü değil yaşamı savunmak, barış mücadelesini yükseltmek için Newroz alanlarına çıkma çağrısı yapıldı.

ANKARA: DAHA GÜR SESLE ÖZGÜRLÜK DİYELİM

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri Ankara’da yapılacak Newroz programını açıkladı. DİSK Ankara Bölge Temsilciğinde gerçekleşen basın açıklamasıyla duyurulan programa göre Newroz 21 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Kolej Meydanı’nda kutlanacak.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklamayı yapan HDK Ankara Eş Sözcüsü Nur Aytemur, savaşın, krizin girdabında ve OHAL koşullarında Newroz kutlamalarına hazırlanıldığını belirtti. Aytemur, “Tüm ezilen halklar, inanç ve kültürler, işçiler, emekçiler, kadınlar ve faşist sisteme itirazı olan herkes 2018 Newrozu’nda emek, barış ve özgürlük şiarlarını çok daha gür bir sesle haykıracak, Newroz’dan 1 Mayıs’a mücadeleyi yükseltecektir” dedi.

Eşit yurttaşlık, demokratik çözüm ve insanca yaşanılacak bir ülke şiarıyla mücadelenin büyütüleceğini vurgulayan Aytemur, “Bize nasıl yaşayacağımızı, nasıl öleceğimizi dikte edenlere karşı ölümü değil yaşamı savunduğumuzu, özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğimizi göstereceğiz” dedi. Bu yılki Newroz’un barış şiarıyla gerçekleşeceğini belirten Aytemur, OHAL’in kalkmasını, hukuksuzlukların, tek tip politikaların son bulmasını, doğa katliamlarının engellenmesini, emeğin hakkının korunmasını, kadın cinayeti ve çocuk istismarına karşı mücadelenin yükseltilmesini, savaş değil barış isteyen herkesi Newroz kutlamalarına çağırdı.

İZMİR: BARIŞ MÜCADELESİNİ YÜKSELTELİM

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri eşitlik, kardeşlik ve barış talebiyle İzmirlileri 21 Mart günü Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşecek Newroz kutlamasına çağırdı.

DİSK Ege Bölge binasında gerçekleşen açıklamada AKP’nin OHAL uygulamalarına karşı Newroz’da mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

Basın metnini okuyan TMMOB İKK Temsilcisi Melih Yalçın, siyasal iktidarın baskıcı ve saldırgan politikalarının sadece ülke içiyle sınırlı kalmadığını ve son dönemlerde sınırları da aşarak ülkeyi tehlikeli bir mecraya soktuğunu belirterek “Son olarak geçtiğimiz ocak ayında Afrin’e yönelik başlatılan askeri operasyon ile bu mecra sonu bilinmez karanlık bir hal almıştır. Militarizmin ve savaş çığırtkanlığının zirve yaptığı, buna karşın en temel insan haklarından biri olan barış talep etme hakkının ağza alınmasının dahi suç sayıldığı şu günlerde toplumun her bakımdan varoluşunu tehdit eden baskı ve zorbalık rejimine karşı durabilmenin tek yolu ise OHAL’e son vermek, emek, demokrasi ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde yükseltmektir” dedi.

ADANA’DA 22 KURUMDAN ÇAĞRI

Adana’da 22 kurum Adana Newrozu’na çağrı yaptı. İHD Adana Şubesinde gerçekleştirilen basın toplantısında Adana halkına Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosunda çarşamba günü sabah 12’de başlayacak olan Newroz’a katılım çağrısı yapıldı. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Kardeşliğin sembolü olan Çukurova’da özgürlük halayına duralım” dedi.

'DEMOKRATİK BİR YAŞAMIN İNŞASI İÇİN…'

Basın metnini okuyan İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, baharın gelişinin, özgürlük ve zalimlere karşı verilen direnişin sembolü olan Newroz Bayramı’na, bu yıl yine kan ve şiddet ortamında girildiğini belirterek “Bizler; aşağıda imzası bulunan Adana emek ve demokrasi kurumları olarak, coğrafyamızda barışın ve insancıl hukukun tesis edilmesi, özgür ve demokratik bir yaşamın inşası için dünden bugüne zulme karşı hep beraber yarattığımız tarihsel değerimiz Newroz’a sahip çıkmaya tüm halklarımızı davet ediyoruz” dedi.

KAWA HEYKELİNİ YIKANLAR DEHAK OLDUKLARINI İLAN ETTİ

Basın toplantısına katılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Newroz’un direnişi ve eşit bir yaşamı temsil ettiğini belirterek “Halkların gücünün bütün güçlerin üzerinde olduğunu haykırmak gerekiyor” dedi. Afrin’de Demirci Kawa’nın heykelinin yıkılmasını hatırlatan Beştaş, “Kawa’nın heykelini barbarca yok edenler, kendilerinin de Dehak olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş oldular. Çukurova kenti kardeşliğin kentidir. Newroz’da Çukurova’dan kardeşliği haykıracağız. Zora dayalı iktidarı ilelebet sürdüremezler. Newroz’da tüm halkımızla özgürlük halayına duralım” dedi.

MERSİN'DE 21 MART'TA

Mersin Newroz Tertip Komitesi de, 21 Mart'ta Tırmıl Miting alanıyla ilgili valiliğe yaptığı resmi başvurunun olumlu sonuçlandığını bildirdi. Tırmıl Miting alanında kutlanacak Newroz'a HDP milletvekilleri Dengir Mir Mehmet Fırat ve Bedia Özgökçe'nin katılımıyla 10.00-18.00 saatleri arasında kutlama gerçekleşecek. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 14:35

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