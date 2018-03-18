Erdoğan: Afrin'de Türk ve ÖSO bayrağı dalgalanıyor

Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi töreninde konuştu: Çanakkale’de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde konuştu. Burada Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Afrin’de kontrolün tamamen sağlandığını ifade ederek, “Çanakkale’de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur” dedi. Ayhan Bilgen Erdoğan'ın bu konuşmasını "Çanakkale’yi Kürt -Türk birlikte savundu. Bugün Afrin politikası Çanakkale ruhunun reddidir" diyerek değerlendirdi.

Erdoğan konuşmasında Afrin’de 08.30 itibariyle kontrol altına alındığını ifade ederek, Afrin’de Türk bayrqağıyla birlikte ÖSO bayrağının dalgalandığını söyledi: “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO bayrağı dalgalanıyor”

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: “140 bin kişi Cerablus’a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin’e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye’nin ve milletimizin Suriye’nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.”

‘ÇANAKKALE’DE NASIL HÜSRANA UĞRATTIYSAK...’

Çanakkale Savaşı ile Afrin gelişmelerini birbirne benzeten Erdoğan, “Çanakkale’de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur. Askerleri ile erken zafer kutlayanları Çanakkale’de nasıl hüsrana uğrattıysak sınırlarımızda terör koridoru kurduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Nice tuzaklarla donattıkları Afrin’i 58’inci güne giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bayrağımız orada dalgalanyor, ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor. Biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarınının yok edilmesine ve barışa gittik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gittik. Allah kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret versin.”

Erdoğan konuşmasında ayırca Afrin’le yeni bir tarih oluşturulduğunu da söyledi.

AYHAN BİLGEN: AFRİN POLİTİKASI ÇANAKKALE RUHUNUN REDDİDİR

Ayhan Bilgen Erdoğan’ın 18 Mart ile Afrin operasyonunu benzeştirdiği konuşmasını değerlendirdi: Çanakkale’yi Kürt -Türk birlikte savundu. Bugün Afrin politikası Çanakkale ruhunun reddidir.

Evrensel’e değerlendirmelerde bulunan Bilgen şunları söyledi: “Çanakkale’yi nostalji ve hamasetin ötesinde anlamak gerekir. Dönemin yöneticileri Osmanlı’yı savaşa sokarak maceraya attılar. Çanakkale’yi Kürt -Türk birlikte savundu. Bugün Afrin politikası Çanakkale ruhunun reddidir. Afrin’in toplumsal gerçekliği ve hukuki statüsünü yok sayan her tavır hem bölgesel barışı geciktirir hem Türkiye içi kırılmaları derinleştirir. Sürdürülmesi imkansız ilişki ve güç gösterilerinden medet ummak 100 yıl önce yapılan yanlışları tekrarlamaktır.”

BOZDAĞ: AFRİN’DE DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bozdağ, “Henüz işimiz bitmedi. Önce Afrin tuzak, bomba ve silahlardan arındırılacak. Sonra Afrin’in ötesindeki Afrin’e bağlı yerler kontrol altına alınacak ve bölge teröristlerden, tuzaklardan, bomba ve diğer silahlardan arındırılacaktır” dedi. (HABER MERKEZİ)

Çanakkale 18 Mart törenlerine CHP'li belediye temsilcileri alınmadı

DHA: ÖSO, Afrin'de kontrolü sağladı

18 Mart afişlerinde Yavuz Bingöl ve Nihat Hatipoğlu da yer aldı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 13:30

www.evrensel.net