18 Mart afişlerinde Yavuz Bingöl ve Nihat Hatipoğlu da yer aldı

Kültür Bakanlığı'nın 18 Mart afişlerinde Yavuz Bingöl, Hakan Altun, Rasim Öztekin, Murat Kekilli, Berdan Mardini ve Nihat Hatipoğlu yer aldı.

Kültür Bakanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için afiş, kartpostal ve kamu spotu hazırladı. Afişler bilgisayarlara kaydetmek, sosyal medyada paylaşmak ve üst geçitler ile bilboardlarda kullanılmak üzere ayrı ayrı tasarlandı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; “Birileri var…” sloganıyla hazırlanan afişlerde Türk Bayrağı taşıyan bir asker görseli kullanıldı, “Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruat diyen bir milletin parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadeleri kullanıldı.

YAVUZ BİNGÖL, BERDAN MARDİNİ, MURAT KEKİLDİ, NİHAT HATİPOĞLU

Kamu spotunda, Yavuz Bingöl, Hakan Altun, Rasim Öztekin, Ufuk Bayraktar, Aynur Aydın, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gökçe Özyol, İsmail Filiz, Ali Kınık, Linet, Murat Kekilli, Şoray Uzun, Eşref Ziya Terzi, Berdan Mardini, Bahadır Sağlam ve Nihat Hatipoğlu yer aldı.

Sözcü haberinde Atatürk’ün yer almaması eleştirildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 10:00

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