Çanakkale 18 Mart törenlerine CHP'li belediye temsilcileri alınmadı

Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Çanakkale'de 18 Mart törenlerine CHP'li belediyenin temsilcileri alınmadı.

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Çanakkale’de yapılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü törenine, Belediye Başkanvekili Adnan Güler ve belediye meclis üyeleri akreditasyon kartı çıkmaması nedeni ile katılamadı. Öte yandan, “Altın Madalyanın bayrağa toka edilmesi” seremonisi ise “Vali-Belediye Başkanı-Boğaz ve Garnizon Komutanı” yerine “Bakan-Vali-Boğaz ve Garnizon Komutanı” tarafından takılarak bir skandala imza atıldı!

Törenler bu sabah Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumuyla başladı. Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, AKP Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektörü Yücel Acer askeri ve sivil yetkililer katıldı.

Her yıl 18 Mart törenlerinde, 18 Mart Stadyumunda Türk Bayrağına toka edilerek göndere çekilen altın madalya, bu yıl ilk kez Cumhuriyet Meydanındaki törene getirilerek, seremonisi burada tamamlandı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağı göndere çekildi.

BAYRAK SEREMONİSİ KANUNA AYKIRI!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1994 yılında kabul ettiği ve uygulaması 3972 sayılı “Çanakkale şehrine altın madalya verilmesi hakkında kanun” ile belirlenen altın madalyanın bayrağa toka edilmesi seremonisi bu kez farklı ve kanuna aykırı olarak gerçekleşti. Üzerinde “Çanakkale Geçilmez” yazılı altın madalya, 3972 sayılı kanunun 2’nci Maddesine göre; “Madalya Çanakkale Valiliği tarafından korunarak ve Çanakkale 18 Mart Deniz Zaferi kutlamalarında vali, garnizon komutanı ve belediye başkanının hazır bulunduğu bir anda Türk Bayrağı ile birlikte göndere çekilir” derken, 2018 törenlerinde kanunda makam ve ismi olmayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin de hazır bulunduğu bir anda bayrağa toka edildi.

BELEDİYEDEN KİMSE YER TÖRENDE YER BULAMADI

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın yerine vekalet eden Çanakkale Belediyesi CHP’li Meclis üyesi ve Başkanvekili Avukat Adnan Güler ile diğer CHP’li Meclis üyelerine törenlere katılım ile ilgili akreditasyon kartının çıkarılmadığı öğrenildi.

ERDOĞAN’IN 'KONUŞTURMAYIN’ DEDİĞİ BELEDİYE BAŞKANI TÖRENE KATILMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Belediye Başkanı Ülgür Gökhan için “Konuşturmayın” talimatı vermişti. Törene bu yıl ilk kez Çanakkale Belediye Başkanı katılmadı. Valilik tarafından düzenlenen törende önceki yılların aksine protokol konuşması hakkı tanınmayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan idari izin aldı.

DIŞARIDAN YÜZLERCE OTOBÜS GELDİ

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’ncü yıl dönümü törenleri için, ülkenin birçok yerinden kentte yüzlerce otobüs ile vatandaşlar getirildi. Çoğunluğu AKP’li belediyelerin ve örgütlerinin organizasyonu ile kente gelenler, Kordon Boyu’nda sık sık slogan atarak Erdoğan lehine tezahüratta bulundu.

Törene Ensar Vakfı gibi kurumların ‘A Protokol’ olarak katıldıkları ileri sürüldü.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Mart 2018 13:03

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