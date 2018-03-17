Everton, Stoke City'yi Cenk Tosun'un 2 golüyle geçti

Everton, İngiltere Premier Lig 31. hafta maçında konuk olduğu Stoke City'yi Cenk Tosun'un attığı 2 gol ile mağlup etti.

İngiltere Premier Lig 31. haftasında deplasmanda Stoke City'ye konuk olan Everton, Cenk Tosun'un attığı 2 gol ile 3 puanı kazanan takım oldu.

İngiltere Premier Lig 31. haftasında Stoke City ile Everton arasında oynanan maçta Cenk Tosun başarılı bir performans sergiledi. 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Cenk Tosun'un golüne 77'de Moting cevap verdi ve skor 1-1 oldu. Cenk Tosun, 84. dakikada Stoke City ağlarını bir kez daha havalandırdı.

Böylelikle Everton formasıyla 7 Premier Lig maçına çıkan Cenk Tosun, 4. golünü kaydetmiş oldu. (SPOR SERVİSİ)

Cenk Tosun Everton formasıyla imzayı attı

Cenk Tosun'un gol attığı maçta Everton kazandı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 20:14

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