Çiftlik Bank’ın kurucusunun iadesi istenecek

On binlerce kişiyi dolandırarak Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank’ın Kurucusu Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye iadesi istenecek.

On binlerce kişinin yüz milyonlarca dolarını kendi hesabına aktarıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank’ın Kurucusu Mehmet Aydın’ın Türkiye’ye iadesi için çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çiftlik Bank’ın kurucusu olan ve Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ın iadesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

CNN Türk’te, Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Gül, “Yargı bu Çiftlik Bank vakası üzerine titizlikle gitmektedir. Bu hususta vatandaşlarımızın daha duyarlı olması, özellikle sanal ortamlardan dolandırıcılığa bir takım kişilerin tevessül ettiğini görüyoruz. İlgili kişinin Türkiye’ye iade konusunda da ne gibi imkan varsa savcılarımız gerekli takibatı yapıyorlar” dedi.

Soruşturmayı İstanbul Anadolu Başsavcılığının yürüttüğünü söyleyen Gül, “Çiftlik Bank’ın bulunduğu yerlerin yaptığı soruşturmalar da var ama merkezi İstanbul’da olduğu için Anadolu Savcılığı soruşturmayı yürütüyor. Öncelikle bizim çok uyanık, titiz olmamız gerekiyor. Burada hukuken kayyum boyutu, uluslararası hukuk boyutunda neler yapılabilir yargı makamlarımız gereğini yapıyor. Şikayete konu olunca, çıkış yasağı konuldu. Yurt dışı yasağı konulunca da ilgili kişinin dışarıda olduğu anlaşıldı. İlgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Yargı mensuplarımız, savcılarımız konuyu titizlikle takip ediyor” dedi.

‘GÜNDEMİMİZDE AF YOK’

Gül, dolandırıcılık suçları konusunda affın gündemde olup olmadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Türkiye’de 5 bin 469 kişi dolandırıcılıktan, hırsızlıktan 41 bin 434 kişi cezaevinde olan kişi sayısı. Uyuşturucuda çok yoğun bir şekilde hem cezaları hem de uygulamaları artırdık. Uyuşturucu suçlarından dolayı cezaevlerinde 51 bin 359 kişi var. Cezaevinin neredeyse dörtte biri uyuşturucudan, hırsızlık ve yağmayı koyduğumuzda yarısı bu suçlardan dolayı cezaevinde. Hiçbir hükümet cezaevlerinin dolu olmasını arzu etmez. Biz isteriz ki hiç kimse tutuklu olmasın, mahkum olmasın. Ama bir realite var. Hükümetimizin gündeminde herhangi bir şekilde af bulunmamaktadır.”

DEVLETTEN TEŞVİK ALMIŞ

77 bin 843 kişiden 511 milyon lira toplayıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’ın Konya Akşehir’de kuracağı çiftlik için devletten 210 bin lira hibe aldığı anlaşıldı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “Bu adam herkesin gözü önünde dolandırıcılık yaparken, hükümet ne yapıyordu? Sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış, o teşvik parası hepimizin parası” dedi.

Aydın TBMM’de yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarındaki uyarılara rağmen müdahalede bulunmayan hükümeti eleştirdi. Erkan Aydın “Bir çocuk çiftlik kuruyor Bursa İnegöl’de. Adı Mehmet Aydın, birçok yerde de ‘Tosun’ diye geçiyor. Adam yarım trilyon parayı alıyor, tokatlıyor, herkesin gözünün içine baka baka kayboluyor” dedi.

‘‘SPK 28 Aralık 2017’de suç duyurusunda bulunmuş. Ama bu çiftliklerin açılışına Gıda Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba telgraf yollamış ‘Yoğun işlerimden dolayı katılamıyorum. Yeni iş yeriniz hayırlı uğurlu olsun’ demiş. Kaymakam katılmış, vali katılmış, müftü katılmış. Adam da ‘din, Allah, Kur’an, iman’ demiş, paraları iç etmiş. Buna rağmen hiçbir şey yapılmamış. Tosun teşvikten de yararlanmış. Konya Akşehir’de açacağı çiftlik için 700 bin liralık bir çiftlik raporu götürmüş, yüzde 30 da hibe almış. Yani baktığınızda sadece 80 bin kişiyi değil, 80 milyon kişiyi dolandırmış.

SORUŞTURMADA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Bursa, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa, Malatya ve Hakkari'de operasyonlar düzenledi. 8 ilde toplam 18 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskında Bursa'da 2 kişi, Manisa'da 1 kişi ve Çanakkale'de de 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Sakarya Emniyeti'ne getirilerek burada sorgulanmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında aranan 14 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 16:23

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