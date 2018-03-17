Tekin: Çiftlik Bank'ın arkasında ciddi bir çete olabilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Çiftlik Bank’ın arkasında mutlak ciddi bir kadro vardır, dolandırıcı bir ekip vardır.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında kendilerine vaat edilen yeşil alan, kapalı otopark gibi sözlerin tutulmadığını öne süren Turgut Reis Dönüşüm Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Projenin yürütüldüğü alanda site sakinlerinin şikayetlerini dinleyen Gürsel Tekin, alanda incelemelerde bulundu. Daha sonra site sakinleriyle birlikte bir basın açıklaması yapan Tekin, CHP olarak 2007'den itibaren kentsel dönüşümün yerinde olması gerektiğini ifade ettiklerini, ancak buna uyulmamasıyla birlikte çok sayıda mağduriyet yaşandığını söyledi.

Bunun ilk örneklerinden birinin de Sulukule olarak bilinen Sultan Mahallesi'nde yaşandığını vurgulayan Tekin, “Sultan Mahallesi'nde oturan herkes sürgüne tabi tutuldu” diye konuştu. Gürsel Tekin, “Buraya baktığınızda neredeyse yeşil alan sıfır noktada, bu kadar yüksek emsal ile vatandaşa 'size iyi ev yapacağım' diyerek Çiftlik Bank gibi ne yazık ki devletin kurumları da dolandırmaya başlamış. Bu vatandaşların dertlerini anlatabilecekleri bir merci yok” dedi.

ÇİFTLİK BANK İDDİALARI

Gürsel Tekin basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çiftlik Bank dolandırıcılığı iddiaları hakkında bir soru üzerine Gürsel Tekin, “Türkiye'de bu organize işler ne sondur ne de ilktir. Şöyle bir empati yapın; bir garip çocuk geliyor, devletin kurumlarını da topluyor açılışlar yapıyor. Bankalarda çok ciddi kredi hesapları açıyor. Bunun arkasında organize bir çete olmaması mümkün değildir” şeklinde yanıt verdi.

Tekin, “Bu mizahi bir şekilde, 'biri geldi, dolandırdı ve gitti' şeklinde tarif edilecek bir şey değildir. Bunun arkasında mutlak ve mutlak ciddi bir kadro vardır, dolandırıcı bir ekip vardır. Bu ekip çözülürse bu mesele de çözülür. Çiftlik Bank denilen şeyin arkasında çok ciddi bir çetenin olabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu. ifadelerini kullandı.

SİTE HALKINDAN BASIN AÇIKLAMASI

Öte yandan site sakini Mehmet Güveç de yaşadıkları mağduriyeti anlatmak üzere bir basın açıklaması yaptı. Güveç, “Bugün geldiğimiz aşamada 416. sokağı, bizim eski arsalarımızın olduğu parsele kattılar. Belediye başkanımızın bize vaat ettiği yeraltı otoparkımızı ve yeşil alanı iptal ettiler. Bizler site sakinleri olarak 1976'dan beri 416 sokak olarak kullandığımız yolumuzu, otoparkımızı ve yeşil alanı istiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 15:10

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