Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın: Ödemeleri Bitcoin ile yapacağım

Çiftlik Bank CEO’su, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını, kalan kişilere de ‘Bitcoin’le ödeme yapacağını’ öne sürdü.

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, mağdur ettiği Çiftlik Bank üyelerine ses kaydı gönderdi. Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.

Çiftlik Bank CEO’su, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını, kalan kişilere de ‘Bitcoin’le ödeme yapacağını’ öne sürdü.

Mehmet Aydın, 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikayesini anlattı.

"Devlet, şirketin tüm mal varlıklarına el koydu. Buna rağmen herkesin ödemeleri yapılacak. Bu benim sözümdür. Herkesin ödemeleri şu anki Bitcoin üretimimizden yapılacaktır. Ama iki yıl sürer, ama üç yıl sürer bir şekilde bu ödemeleri yapacağım."

Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını söyleyen Aydın, ‘Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu' doğruladı." (HABER MERKEZİ)

Hükümet politikalarının geldiği nokta: Çiftlik Bank

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 07:07

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