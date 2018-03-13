ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden alındı

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden aldı. Tillerson'un yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevine son verildiği, yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geleceği açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden mesajında bu haberi doğrularken Tillerson'a hizmetleri için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görevine son verildiğini, yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geleceğini açıkladı. Trump, The Washington Post’a yaptığı açıklamada Pompeo ve Haspel’i övdü ve Tillerson hakkında şunları söyledi: “Rex Tillerson’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Son ondört ay boyunca çok büyük başarılar elde edildi, kendisine ve ailesine iyi dileklerimi sunuyorum”

Beyaz Saray yetkililerince verilen bilgilere göre uzun bir süredir Tillerson ile çatışma halinde olan Trump Tillerson’u “fazla düzen adamı” olarak değerlendiriyor ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un ile görüşmeye ve ticaret anlaşmaları cephesinde sıkı pazarlıklara hazırlandığı bir süreçte değişiklik yapma ihtiyacı hissetti.

Rex Tillerson Twitter ile görevden alınan ilk ABD Dışişleri Bakanı, Gina Haspel ilk kadın CIA başkanı oldu.

ABD'nin ilk kadın CIA Başkanı olan Gina Haspel kimdir?

ABD'NİN YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI MIKE POMPEO KİMDİR?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen Mike Pompeo, 9 Şubat 2017'de CIA başkanlığına getirilmişti. Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’a benzer, sağcı-muhafazakar dünya görüşüne sahip bir isim olarak tanınıyor. (DIŞ HABERLER)

Mike Pompeo kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 16:54

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