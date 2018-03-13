ABD'nin ilk kadın CIA Başkanı olan Gina Haspel kimdir?

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 13 Mart'ta CIA başkanlığına getirilen Gina Haspel kimdir?

3 Şubat 2017'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkan Yardımcılığı görevine atanan Gina Haspel, 13 Mart 2018'de CIA'nın ilk kadın başkanı oldu.

Haspel'den önce CIA Başkanlığı koltuğunda oturan, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Haspel için “Örnek bir istihbarat çalışanı” ifadesini kullanmıştı.

Pompeo, “Haspel, verilen görevleri en iyi şekilde sonuçlandıracak örnek bir kişidir. Kendisinin istihbari yeteneklerinden dolayı çok şanslıyız” demişti.

ABD Senatosundaki Demokratlar ise Haspel’in CIA başkan yardımcılığına atanmasına tepki göstermişti. Oregon Senatörü Ron Wyden ve New Mexico Senatörü Martin Heinrich, Trump’a mektup göndererek Haspel’in atanmasına karşı olduklarını iletmişti. Yaptıkları ortak açıklamada senatörler, “Haspel’in kariyerine ilişkin ciddi şüphelerimiz var ve bu göreve layık bir isim olduğunu düşünmüyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gina Haspel, “kara delik” olarak tanınan Tayland’daki CIA hapishanesinde, suda boğulma hissi yaratan "waterboarding" yöntemini sıkça uygulamasıyla biliniyordu. (DIŞ HABERLER)

Mike Pompeo kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Mart 2018 17:50

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