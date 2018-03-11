İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga

İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi’nde, Ereğli Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.

İYİ Parti Zonguldak İl Kongresi’nde, bir kadın partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia eden Ereğli Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.

Zonguldak'taki bir restoranda gerçekleştirilen kongreye, eski bakan Aydın Tümen, İYİ Parti Karabük İl Başkanı Dursun Altıparmak, Düzce İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu, Bartın İl Başkanı Mehmet Yolcu, Zonguldak Eski Milletvekili Boray Baycık ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut başkan Ragıp Bayraktar ve başkan adayı Ahmet Emre Bayramoğlu, yönetim listelerini divana sundu. İl Başkanı Bayraktar, konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada salonda gerginlik yaşandı.

Ereğli Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sertan Kuzu, bir kadın partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia ederek, "Ülkücülere hakaret edemezsiniz. Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimizle kuruldu. Edemezsin. Biz emek verdik bu partiye" dedi. Ardından çok sayıda partili kürsü önüne gelince arbede çıktı. İl Başkanı Bayraktar'ın yanına gelip, kürsüde konuşma yapmak istediğini söyleyen Kuzu'ya izin verilmedi. Bu kez partililer arasında çıkan arbede, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın arasında kalan Başkan Bayraktar, partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Diğer partililerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilmeye çalışıldı. İsmi öğrenilemeyen kadın partili de kürsü önüne gelerek, "Bayan dayanışması olan bir partide bayana bağıramaz. Sakin olacak" diye konuştu.

Divanın izin vermesinin ardından kürsüde konuşma yapan Sertan Kuzu, "Ben de MHP'den geldim. Ülkü ocaklarından geldim. Ülkü ocakları genel merkezinde görev yaptım. Antidemokratik nedenlerden dolayı yeni parti kurmaya mecbur bıraktılar. Biz bu şartlarda buraya gelmişken, buraya çıkan arkadaşlarımızın ya da salondaki diğer arkadaşlarımızın bizim mücadelemize gölge düşürmeye hakları yoktur. Siz de burada o partiden, bu partiden; diye ayrım yaparsanız bu partinin mücadelesine gölge düşürürsünüz" dedi ve teşekkür ederek kürsüden ayrıldı.

Kongre, İl Başkanı Bayraktar'ın konuşmasıyla devam etti. (Zonguldak/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 21:48

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