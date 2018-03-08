Özbucak Tekstil işçileri, 10 yıldır alacaklarının peşinde

Yaklaşık 10 yıl önce iflasını açıklayan Özbucak Tekstil'in ücretlerini ödemediği işçiler, hâlâ alacakları için mücadele ediyor.

Volkan PEKAL

Adana

Yaklaşık 10 yıl önce iflasını açıklayan Özbucak Tekstil'in işten çıkardığı işçiler hâlâ alacaklarını almak için mücadele veriyor. Dört aylık ücretler ve 12-13 yıla kadar varan tazminat alacağı olan işçiler açtıkları davaları kazandı ancak 10 yıldır gayrı menkullerin satılmasını ve banka ile şirketlerden sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Yıkılan merkez fabrikanın değerinin belirlenmesi için keşif yapıldığını öğrenen işçiler, fabrika değerinin düşük gösterilmemesi için yıkılan fabrikanın önünde basın açıklaması yaptı.

'İŞÇİLER KENDİLERİNE SIRA GELMESİNİ BEKLİYOR'

Firmanın D-400 karayolu üzerindeki eski fabrika üzerindeki İş Bankası’nın ipotek alacaklarını devralan Yeter İnşaat’ın fabrikanın değeri ile ilgili davada verilen kararın temyiz edilmesi üzerine bilirkişi heyeti bugün yeniden keşifte bulundu. Keşif yapılacağını öğrenen işçiler, işlerinden izin alarak yıkılan fabrika önünde bir araya geldi. Şirketin gayrımenkulden daha fazla paya sahip olmak için değerinin düşük çıkmasını istediğini ifade eden işçiler, kendi borçlarına sıra gelmesi için değerin doğru belirlenmesini istiyor.

'ALACAĞINI ALMADAN HAYATINI KAYBEDEN, İNTİHAR EDEN, EŞİNDEN AYRILAN OLDU'

Alacakları olan işçiler adına basın açıklamasını okuyan Güzide Çam, merkez fabrikanın doğru değerlendirilip satılmasını ve Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın satışı sonrası öne geçen haksız alacaklılarla ilgili 2 davanın bir an önce bitmesi ve tazminatlarını alabilmeyi istediklerini söyledi. Açtıkları davaları kazandıklarını hatırlatan Çam, fabrika satışlarının düşük bedellerden olması, işçi alacaklarının önüne geçen haksız alacaklar nedeniyle 10 yılı aşan bir süredir alacaklarını alamadıklarını ifade etti. Hakkını alamadan ölen, çocuklarına bakamayan, okula gönderemeyen, eşinden ayrılan, iş bulamadığı için borçlar nedeniyle intihar eden arkadaşları olduğunu dile getiren Çam, “Patronlardan bir tanesi çocuğunu master yapamadığını söylerken bunları düşündü mü?” diye sordu. 1953 yılında kurulan fabrikanın, 2005’ten itibaren başlayan olumsuz süreci, merkez fabrikayı satıp borçları kapatarak ve OSB’ye taşınara çözebileceğini dile getiren Çam, buna rağmen anlaşılması zor bir şekilde iflas kararı verildiğini ve işçilerin mağdur olduğunu söyledi.

'ŞİRKETLER, BANKALAR BİZDEN ZENGİN Mİ?'

Fabrika önünde bekleyen işçilerden Şemse Ebil, 10 yıldır alacakları için beklediklerini belirterek “Kirada oturuyorum. Bizim alacağımızı öne alsınlar” dedi. Patronun birçok yerde gayrımenkul sahibi olduğunu dile getiren Ebil, “İsteseler bizim alacağımızı çoktan öderlerdi” dedi. Bir başka mağdur Fatma Savcı, çalışanların yarısının kadın olduğunu belirterek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü fabrika önünde alacaklarını isteyerek geçirdiklerini söyledi. Şirketlerin, bankaların alacaklarının öncelikli olmasına tepki gösteren Savcı, “Şirketler, bankalar bizden fakir mi?” diye sordu.

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 17:36

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