Ankara’da kadınlardan OHAL ve savaşa karşı 8 Mart’a çağrı

Ankara Kadın Platformu, 8 Mart’ı ‘Dayanışmayla Güçleniyoruz Hayatı Örgütlüyoruz’ şiarı ile Çankaya Belediyesi önünde kutlayacak.

Ankara Kadın Platformu, yaptığı basın toplantısı ile 8 Mart programını açıkladı. ‘Dayanışmayla Güçleniyoruz Hayatı Örgütlüyoruz’ diyerek alanlara çıkacak kadınlar, 8 Mart’ı, 4 Mart Pazar günü saat 15.00'da Çankaya Belediyesi önünde kutlayacak.

Ankara Kadın Platformu, yaptığı basın toplantısı ile 8 Mart programını açıkladı. Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan basın toplantısına çok sayıda kadın katıldı. 8 Mart programını açıklayan Ankara Kadın Platformu, 8 Mart'ın eşitlik, özgürlük ve insanca bir yaşam için mücadele eden, direnen kadınların hikayesi olduğunu vurguladı. Platform adına açıklamayı okuyan Fatoş Erol, “Bu yıl da dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadınla birlikte yine alanlardayız. Dayanışmayla büyüttüğümüz mücadelemizde birbirimize güç katıyor, hayatı örgütlemeye devam ediyoruz” dedi.

‘OHAL İLE 11 KADIN 1 ÇOCUK DERNEĞİ KAPATILDI’

“OHAL düzeniyle, baskılarla kadın ve LGBTİ+ bireylere yönelik saldırıların artarak devam ettiği bir süreçteyiz” diyen Erol, kadın mücadelesinin sesini boğmak için kadın derneklerinin ve yayınların kapatıldığına dikkat çekti. OHAL dönemindeki saldırılara dikkat çeken Erol, “KHK’lerle işten atılıyoruz, seçilmiş kadın belediye başkanları, milletvekilleri tutuklanıyor, mücadele eden kadınlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, kadınlar bebekleriyle cezaevlerine giriyor. Mücadele ile kazandığımız haklarımıza ve hayatlarımıza dönük saldırılar karşısında şimdiye kadar susmadık, susmayacağız” ifadelerini kullandı. Erol, “Karşımızda tecavüzleri aklamak için yasa çıkarmaya çalışan, ‘9 yaşında çocuk evlenebilir diyen’, çocuk yaşta doğum yapanları gizleyen, Ensar’ı aklayan, tecavüzcülere, katillere iyi hal indirimleri uygulayan çürümüş erkek egemen bir sistem var”dedi. Cinsel suçların tedavi edilecek hastalık gibi gösterilerek faillerin cezai sorumluluğunu ve devletin cinsel saldırıyı önleme yükümlülüğünü ortadan kaldırıldığını aktaran Erol, “Çocuk istismarı bir hastalık değil cinsel şiddet türü ve iktidar kurma biçimidir”şeklinde konuştu.

‘KADIN CİNAYETLERİ 1 YILDA YÜZDE 25 ARTTI’

Yaşam hakkının öncelikle devlet tarafından savunulması gereken temel bir hak olduğunun altını çizen Erol, kadınların yaşamı savunduğunu ve kendilerine dayatılmak istenen eril iktidarı kabul etmediklerini söyledi. Kadın cinayetleri sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 409 olduğunu ifade eden Erol, şiddet ortamına ve savaş politikalarına dikkat çekerek, “Savaş kadın ve çocuklar için açlık, yoksulluk, taciz, tecavüz ve ölüm demektir. Kadınlar barış demekten ve yaşamım savunmaktan vazgeçmeyecek” dedi. Erol, “Bizde bu korkunç tabloyu değiştirecek umut ve direnç var” diyerek tüm kadınları 4 Mart Pazar günü saat 15.00’de Ziya Gökalp Caddesi Çankaya Belediyesi önünde buluşmaya davet etti. Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Platform üyesi Halkevci kadınların da yanlarında olduklarını söyleyen Erol, “Kadın mücadelesini baskı ve gözaltılarla susturamazsınız.” dedi. (Ankara/EVRENSEL)



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