CHP'den 'Çocuk istismarına hayır' eylemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları pek çok ilde çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla eylemler yaptı.

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Edirne, Tokat, Çorum, Sivas gibi pek çok kentte kadınlar ortak bir metin okuyarak istismara tepki gösterdi, acil ve etkili önlem alınmasını istedi.

Ortak bildiride, “Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz. İktidarın başkanı bugün çıkmış ‘Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz, bu toplumsal bir dinamittir’ diyor. Ne yazık ki bu sözler, iktidarı her zaman ki gibi söylediği başka, yaptığı başka olmaktan öteye geçiremiyor. Küçük yaşta evliliklerin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, bilimsel eğitimden uzak sübyan mektepleri ile mevcut iktidar, çocuk istismarı mücadelesi konusunda inandırıcılığını yitirmiştir. Çocuklarımız için endişe duyuyoruz, çocuklarımıza koruyucu bir ortam sağlayabilmek için taleplerimizin yasal takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

BOĞAZI SİYAHA BÜRÜYEN BALONLAR

CHP’li kadınlar İstanbul Rumeli Hisarı Sahili'nde düzenledikleri eylemde "Sesimi duy" yazılı siyah renkli binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun önderliğinde, belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen eyleme il ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile partililerden oluşan kalabalık bir grup destek verdi.

"Çocuk istismarına dur de!" yazılı büyük bir pankart açan CHP'li grup, sık sık "Susma haykır istismara hayır" sloganları attı. Eyleme denizden destek veren bazı teknelere asılan "Çocuk susar sen susma, istismara sessiz kalma" yazılı pankartlar da dikat çekti.

Çocuklara yönelik istismara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla CHP'liler hem denizden hem karadan gökyüzüne binlerce siyah renkli balon bıraktı. "Sesimi duy" yazılı balonlar, denizde teknelerden, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki partililere ait araçlardan ve sahilde bulunanların eş zamanlı olarak uçuruldu. Gökyüzü, uçurulan balonlarla bir anda siyaha büründü.

Canan Kaftancıoğlu, eylemin ardından bir basın açıklaması yaptı. Son dönemde Türkiye'nin dört bir yanında gelen çocuk istismarı haberleri nedeniyle sarsıldıklarını kaydeden Kaftancıoğlu, "İstismar toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiş durumda. Artarak yaşanan vakalar kanımızın donduğu, bunun insanlıkla yakından uzaktan ilişkisi yok dediğimiz korkunçluktadır" diye konuştu.

‘ÇOCUK İSTİSMARI SON 10 YILDA 7 KAT ARTTI’

Canan Kaftancıoğlu, son 10 yılda çocuk istismarının tam 7 kat arttığını, 300 bin istismar vakası yaşandığını aktardı. Kaftancıoğlu, "Ülkemizde 181 binin üzerinde gelin edilmiş çocuk var. Dini nikahlar nedeniyle gerçek sayı bunun çok üzerindedir. Çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarında Türkiye, dünyada 3'üncü sırada. Onlar yazmasa da söylemese de biz her yerde söyleyecek ve susmayacağız" dedi.

‘CEZA BİR KISAS YA DA İNTİKAMI DEĞİL, ONARICI VE CAYDIRICILIĞI HEDEFLEMELİDİR’

Çocuk tecavüzünün toplumsal ve ekonomik nedenlerle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Devletten en büyük beklentimiz geleceğimiz olan çocuklarımızı koruma ve kollamasıdır. Hukuki yaptırımların ağırlaştırılmasını elbette öneriyoruz. Ama verilecek ceza bir kısas ya da intikamı değil, onarıcı ve caydırıcılığı hedeflemelidir. Verilen ceza ne kadar ağır olursa olsun toplum vicdanını rahatlatacak ama yeni cinayet ve tecavüzlerin gerçekleşmesini engellemeyecektir. Yaşanmış olaylar için etkin, caydırıcı ve onarıcı hukuk mekanizmaları kurulurken, gelecekte bu suçların yaşanmaması için sosyal ve ekonomik önlemlere ağırlık verilmelidir. Son 10 yılda hızla artan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına karşı acil önlem alınmasını istiyoruz. Toplumun tüm kesimlerini rahatsız eden, vicdanları yaralayan bu acı olayların yersiz, mesnetsiz açıklamalarla sulandırılmasını reddediyoruz. Ülkemizde çocuk istismarının bir daha hiç yaşanmaması için kalıcı, katılımcı ve etkin çözümü savunuyoruz."

‘SİYASAL, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL KOŞULLARI DÖNÜŞTÜRMEK’

Canan Kaftancıoğlu, "Şimdi içinde bulunduğumuz siyasal, ekonomik, sosyo-kültürel koşulları dönüştürmek, eğitim sistemini yeniden, çağdaş insani değer anlayışı temelinde yapılandırmak ve durumun ötesine bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.(HABER MERKEZİ)

CHP ADANA KADIN KOLLARI ÇOCUK İSTİSMARINI PROTESTO ETTİ

CHP Adana İl Kadın Kolları, CHP Adana İl Binası önünde son günlerde artan çocuk istismarının önünü açan yasaları protesto etti. "Çocuk İstismarını Kadınlar Durduracak" diyen kadınlar “Çocuk susar sen susma” sloganları attı. Basın açıklamasını okuyan CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kurdak, çocukların güvenli bir ortamda büyümelerini sağlamanın hükümetin öncelikli görevi olduğunu belirterek bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi. İktidar’ın “Çocuk istismarı için en ağır cezaları getireceğiz” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Kurdak, çocuk yaşta evliliğin önünü açan yasa tasarısı, çocukları vakıfların denetimsiz yurtlarına mecbur etmesi, sübyan mektepleri ile hükümetin çocuk istismarı konusuna inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

'ÇOCUK İSTİSMARINI ÖVENLERE AĞIR CEZA GETİRİLMELİ'

Bu konuda atılması gereken adımları sıralayan Kurdak, “Çocuk istismarı ile ilgili kanunlar, mahkemelerin çocuk istismarında iyi hal indirimi ya da ceza indirimine olanak vermeyecek şekilde düzenlenmelidir” dedi. Çocuklara yurt hizmetinin vakıflardan alınarak devlet eliyle ve denetimli, kontrollü bir şekilde verilmesini talep ettiklerini dile getiren Kurdak “Çocuk istismarını öven, ‘6 yaşında çocukla evlenilir’ gibi çocuk istismarını öven ya da teşvik edenlere en ağır cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz. Çocukların korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar çocukların istismar edilmesine zemin hazırlayan uygulamalara karşı mücadele edeceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)

'İSTİSMAR İNSANLIK SUÇUDUR'

Kayseri’de CHP Kadın Kolları Başkanlığı “ Çocuk istismarına ” karşı Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Son dönem de yoğunlaşan taciz, tecavüz ve çocuk istismarlarına tepki gösteren ve basın açıklamasında konuşan İnci Babadağ; ’’ Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberiyle uyanıyoruz.’’ Dedi.

Açıklamaya devam eden Babadağ;’’İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur, istismar insanlık suçudur ve çocuklarımız hepimizin geleceğiyken, onları korumak hepimizin göreviyken susmak, buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. ’’

‘6 YAŞINDA ÇOCUKLA EVLENİLEBİLİR SÖYLEMLERİNE KARŞI ÇIKIYORUZ!’

“Çocuk istismarı ile kanunlar, mahkemelerin iyi hal indirimi ya da ceza indirimine imkân vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.’’ diyen Babadağ şöyle devam etti;” Çocuk istismarını öven ’6 yaşında çocukla evlenilebilir gibi çocuk istismarını öven, teşvik edenlere, küçük yaşta evliliği özendirenlere de cezai yaptırımların getirilmesini talep ediyoruz.’Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumların kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. “ diyerek basın açıklamasına son verildi. (Kayseri/EVRENSEL )

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 15:39

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