Enes Batur da bizi görecek mi?

Tuzluçayır Anadolu Lisesi öğrencileri lisedeki öğrencilerle 'Gençlik ne izliyor' sorusuna 40 öğrencinin katıldığı bir anketle cevap aradı.

Tuzluçayır Anadolu Lisesi öğrencileri

Ankara

Son yıllarda gençler arasında hayli popüler olan ve bir o kadar da eleştirilen YouTube’dan birçok internet fenomeninin beyaz perdeye yansıdığını gördük. Hayatımızın büyük bir alanını kaplayan YouTube ile ilgili lisemizdeki öğrencilerle “Gençlik ne izliyor?” “YouTube ve internetin gençliği çeken yönleri nelerdir?” gibi soruların cevabını bulacağımız bir anket hazırladık ve 40 öğrenciyle anketi tamamladık. Gelin hep birlikte istatistikleri inceleyim.

Yaptığımız anket çalışmasına göre bir günde internette ortalama 4,5 saat vakit geçirilirken YouTube’da ortalama 2,5 saat vakit geçiriliyor. Ankete katılanların %90’ından fazlası YouTube’da bir kanalı takip ederken %10’luk dilim hiçbir kanalı takip etmiyor. Katılımcıların sadece 1 tanesi haber kanalı takip ettiğini söyledi. En çok ilgi gören kanallar sıralandığında ise ilk üç şöyle;

- BabaLa TV

- Kafalar

- Onedio

Bu 3 kanal hakkında kısa bilgiler vermek gerekirse şunları söyleyebiliriz:

En çok izlenen kanal olan BabaLa TV, Oğuzhan Uğur’un başta olduğu yaklaşık 15 kişilik bir grup tarafından açılmıştır. Oğuzhan Uğur’un dobralığı, farklı görüşleri, mizahi anlatımı ve komik anıları ile gençliği etkilemesini doğal görüyoruz.

Kafalar ise genel olarak kışkırtma ve şaka videoları çeken bir kanal. Bilal, Atakan ve Yasin adlı 3 arkadaş kendi aralarında birbirlerini sinir ederek video çekiyor ve gençlik tarafından büyük bir ilgi ile izleniyor. Gündeme fazla değinmeden kendi yağlarında kavrulan 3 arkadaş “Para nasıl gereksiz yere harcanır, insanlar nasıl sinir edilir ve gündemdeki olaylara uzak kalınarak nasıl mutlu(!) olunur”un güzel bir tablosu.

Onedio; genciyle yaşlısıyla geniş bir kitleye sahip sosyal içerik platformu. Günümüzdeki kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ayrımı ile ilgili birbiri ile çelişen videolar paylaşsalar da güncel olayları ele alıyorlar.

Çoğunluk kanal takip etmeyi eğlence amaçlı yaparken oyun videoları ve derslerin konu anlatımlarını izlemek amacıyla kullananlar da var.

Anket katılımcılarının sadece ikisinin kendine ait kanalı var ve oyun videoları paylaşıyorlar. Buradan onlara da bol like ve yorum diliyor, başarılarının devamını bekliyoruz.

ARTILAR-EKSİLER NELER?

Her iyinin bir kötüsü de vardır. Biz de anket katılımcılarımıza YouTube’un olumlu ve olumsuz yönlerini sorduk. İşte cevaplar:

Katılımcıların neredeyse hepsi YouTube’un hem olumlu hem olumsuz yönleri olduğunu söylüyor. Olumlu yönlerinden bahsederken en çok öne sürülen bilgiye hızlı ulaşım ve iyi vakit geçirme.

Olumsuz yönlerinden bahsederken ise en çok dillendirilen videoların yaş sınırlarının olmaması, her yaş aralığının her içeriğe ulaşabilmesi ve gençleri asosyalliğe itmesi.

Genel olarak YouTube içerikleri saçma bulunurken en çılgın bulunan içerik Kafalar kanalının kışkırtma videoları oldu.

E saçma diyoruz ama saçma bulunan videolar TrendTopiclerden aşağı inmez oldu, üstüne üstlük kanal sahipleri kendi filmlerini bile çıkarıp gişe rekorları kırdı.

Tuzluçayır Anadolu Lisesi’nde yaptığımız 40 kişilik anketin sonucu ile arkadaşlarımızın yorumları böylesi bir tablo çiziyor. Yorum sizde. Likelarınız bol, stalklarınız az dertli olsun.

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