Van’da 2 gazete çalışanı gözaltına alındı

Van’da 2 gazete çalışanı gözaltına alındı

    • 22 Şubat 2018 14:40

    Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetesi çalışanları Şükran Erdem ve Mizgin Fendik Van’da gözaltına alındı.

    Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetesi çalışanları Şükran Erdem ve Mizgin Fendik gözaltına alındı.

    Özgürlükçü Demokrasi ve Welat gazetesi çalışanları Şükran Erdem ile Mizgin Fendik Van’da sabah saatlerinde gazete dağıtımı yaptıkları sırada polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedenleri bilinmeyen Erdem ve Fendik'in nereye götürüldüğü de henüz öğrenilemedi. (Van/MA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 14:42
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