Erdoğan: Cinsel istismarla ilgili en ağır ceza gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili, ‘Caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler kesinlikle alınacaktır’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğa yönelik cinsel istismar ile ilgili, “Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bunlar kesinlikle alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralan bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır” dedi.

Erdoğan, Meclis’te AKP Grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Afrin’e düzenlenen operasyonla ilgili son bilgileri paylaşarak, “Bin 715 terörist etkisiz hale geldi. 32 şehidimiz var. Önümüzdeki günlerde Afrin’in merkezine girilecek. Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir” dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

‘OSMANLI TOKADININ NE OLDUĞUNU SORUYORLAR’

"Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyormuş. Bu soruyu soranlar bizim tarihçilere itibar etmezlerse Batılı tarihçilerin Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar. Çanakkale’de, Kutul Amare’de savaşmış dedelerinden varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu, daha da merak ediyorlarsa buyursun Afrin’e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da sorup soruşturup öğrensinler. Yıllarca Suriye’deki terör örgütlerinden ülkemize yönelik tehditlerin koalisyon gücü ile önlenmesini bekledik. Baktık ki tehditler artıyor, sınırları aşıp topraklarımızın içinde zarar veriyor. Artık harekete geçmekten çare görmedik.”

‘BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE GÜVEN VARDIR’

“Bizim olduğumuz yerde güven vardır, adalet vardır. Bölge halkının ülkemizle ilgili en küçük bir sıkıntısı, sorunu, tepkisi söz konusu değildir. Diplomasinin imkanlarını da asla ihmal etmiyoruz. Bize terör örgütlerine silah vermiyoruz dedikleri anda bile teslimatların yapıldığını belgelediğimiz halde, büyük bir pişkinlikle iddialarını sürdürdüklerini elbette görüyoruz. Biz video kayıtları ile beraber tespitlerimizi tek tek gösterdik. Bunlar batıdan geldi. Bunlar Suriyeli değil. Bunlar sizin askeriniz, sizin bayrağınız, sizin kokartlarınız, hala ‘yok’ diyorsunuz. Sizin tanklarınız, sizin toplarınız. Bunlar buraya zembille inmedi. Bunlar buraya 5 bin tırla taşındı. Burada bunlar kime karşı kullanılıyor. Biz bunları biliyoruz.”

‘DİYALOG YOLU’

“Silah teslimatlarını belgelediğimiz halde pişkinlikle iddialarını sürdürmekten elbette üzüntü duyuyoruz. Biz bunları görüyoruz onun için de madem ki stratejik ortağız sizi de uyarıyoruz. Üç beş gün içinde çözeceğiz dedikleri halde hala aynı işleri yaptıklarını görmekten dolayı öfkeliyiz. Diyalog yollarını kapatmayı da asla düşünmüyoruz. Bu görüşmeler önümüzdeki dönemde de sürecektir. Sahadaki operasyonları da kesintisiz devam ettireceğiz. Suriye meselesinin tüm taraflarıyla kesintisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Dün Putin ve Ruhani ile telefon görüşmem oldu. Sahadaki varlığımızla sözümüzün gücünü birleştirerek en doğrusunu başarmanın çabası içindeyiz. Türkiye çok yönlü bir politika izlemek mecburiyetindedir.”

Erdoğan, Rusya ve İran liderleri ile görüşmesine değinerek. “Putin ve Ruhani ile telefon görüşmem oldu. Diğer ülkelerin liderleri ile de her fırsatta görüşüyorum. Sözün gücünü en iyi biz biliriz” dedi.

'SIRÇA SARAYDA OTURACAKLARINI ZOK KOLAY ANLAYACAKLAR'

Erdoğan şunları söyledi: “Biz ikaz görevimizi yerine getiriyor, müttefiklerimizi bu büyük tehdit konusunda uyarıyoruz. Bugün terörizme yüz vermeyin ki yarın kendinize korku içinde saklanacak yer aramayın. Dünyanın her köşesindeki vatandaşlarımız müsterih olsunlar arkalarında Türkiye vardır ve olacaktır. Dün faşizm ve komünizm gibi ideolojilerle sınanan dünya bugün terörizm imtihanındadır. Dünya bu imtihanı başarıyla veremiyor. Eğer bir ülkede terör örgütü olarak tanınan bir yapının mensupları masum insanlara şiddet uyguluyorsa orada sözün bittiği yere gelinmiştir. Pek çok Avrupa ülkesinde bölücü terör örgütü yandaşlarının yaptığı budur. Terör örgütünün adı eğip bükerek açıkça itiraf ettikleri gibi gerçekleri gizlediklerini sananlar sadece kendilerini kandırıyor. Türkiye olarak sınırlarımız boyunca ve içinde başımıza musallat edilen terör örgütleriyle baş eder hepsinin de hakkından geliriz. Cesaretlendirilen bu terör örgütleri faaliyetlerini başka yerlere doğru genişlettiklerinde işin rengi değişecektir. Terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olduklarında sırça sarayda oturduklarını çok çabuk anlayacaklardır. Kimi ülkelerin gerçek tehdidin farkına varamayıp meseleyi yine yabancı, İslam düşmanlığı gibi sığ korkulara bağlamasıdır. Biz müttefiklerimizi, dostlarımızı tüm ülkeleri bu büyük tehdit konusunda uyarıyoruz.”

‘EKONOMİK GELİŞMELER’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmelerden de bahsetti. İşsizliğin çok yakın bir zamanda çözüleceğini iddia eden Erdoğan şöyle dedi:

“Ekonomi üzerinde estirilen olumsuzluk havası farklı sonuçlar doğurmuştu. Geçen yıl bu olumsuz havayı dağıttığımız bir dönem oldu. 2017’de büyüme oranının yüzdü 7.5’lar civarında olacağının anlaşılması, turizmde yeniden 32 milyon turist seviyesine yükselmemiz tüm dünyaya çok ciddi mesajlar vermiştir. İstihdamdaki kırılmanın önüne geçerek ibreyi yukarı çevirdik. 28.6 milyon kişilik istihdam seviyesine ilk kez ulaşıldı. İstihdam seferberliğiyle 1.5 milyon kişiyi ilaveten istihdam içine aldık. Hedefimiz yeni seferberlikle bu sayıyı artırmak ve işsizlik hedefini tek haneye indirmektir. İstihdamın desteklenmesine yönelik teşviklerin süresi uzatılmış ve yeni programlarla genişletilmiştir. İstihdamın tabanını genişletebilmek için teşviklerde kadınlara ve gençlere öncelik veriyoruz. Yakında ülkemizde işsizlik değil çalışacak eleman bulma sorunu yaşanmaya başlayacaktır. İstihdamın merkezinde özel sektör yer alıyor, devlet teşvik eden konumunda. Özel sektör istihdam imkanını artırmak için ekonomi yönetiminden adalete, enerjiye kadar ilgili tüm bakanlıklarımız da reform programları üzerinde çalışıyor. İş yapmak, ticaret yapmak, üretmek isteyenleri kapı kapı çalıştırarak bezdiren tüm işlemleri tek çatı altında toplamaya gayret ediyoruz.”

Çocuk istismarı 10 yılda 700 kat arttı

‘ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara yönelik cinsel istismarlara ilişkin en ağır yasal düzenleme ve yaptırımların yapılacağını söyleyerek: “Bu masumların sadece yaşatılması değil her türlü tehditten korunması da bizlerin sorumluluğundadır. Son günlerde ardı ardına karşımıza çıkan alçakça saldırılarla ilgili haberler bizi düşünmeye, sigaya çekmeye yöneltmelidir. İstismar sözü ile ifade ediliyorsa da çocuklara yönelik bu alçaklıkla istismar değil, alenen izmihlaldir, toplumumuzu çöküşe götürecek dinamittir, alçaklıktır. Göz yumamayız. Dün bu konuyu etraflıca ele aldık. Gerek Adana’da, gerek Antalya’da cereyan eden olaylar bizler için onulmaz yaralar açmıştır. Çocuklar konusundaki hassasiyetimizi mutlaka her düzeyde ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Dün Bakanlar Kurulu’nda bu meseleyi detaylı ele aldık. Boşlukların giderilmesi, tüm kanalların kullanılarak bilincin artırılması hususunda çalışma başlattık. Bu heyetimiz çok kısa süre içinde yaptıkları değerlendirmeler ışığında tekliflerini şahsıma ve sayın başbakana getireceklerdir. Meseleyi ilk Bakanlar Kurulu'nda tekrar görüşüp yasal düzenlemeleri derhal hayata geçireceğiz.”

‘EN AĞIR CEZAİ MÜEYYİDE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinsel istismarla ilgili en ağır cezai müeyyidelerin getirileceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Burada caydırıcı olması bakımından en ağır cezai müeyyideler neyse bunlar da kesinlikle alınacaktır. Bu tür konuların beklemeye, uzatmaya tahammülü yoktur. Hızlı ve etkin çözümler peşinde olmalıyız. Bu tür suçları işleyenlerin infaz sistemindeki tüm indirimlerin, kolaylıkların dışında tutulması da şarttır. Çocuğun bedeninde ve ruhunda açılan yaralan bir insanı taammüden öldürmekle aynıdır. Bu böyle bilinsin. Bu tür suçlara verilen cezaların ve infazın da hissiyatımıza uygun şekilde uygulanması gerekir. Mütenasip bir şekilde çözüme kavuşturacağız.” (ANKA)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Şubat 2018 14:42

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