Yurdun pek çok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle ağaçlar erken çiçek açtı.

Mevsim normalleri üzerinde seyerden hava sıcaklığı dolayısıyla yurdun pek çok bölgesinde ağaçlar erken çiçek açtı. Erken açan çiçekler bu senenin bereketli olmasını müjdeleyebileceği gibi olası bir kar yağışı veya don da tam tersi sonuçlara da yol açabilir.

BAHARIN MÜJDECİSİ OLAN BADEM VE ERİK ŞUBAT AYINDA ÇİÇEKLENDİ

Çanakale ve Balıkesir'de, kışın ortasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince badem ve erik ağaçları erken çiçek açtı. Ancak üreticiler ilerleyen günlerde olası bir don olayı yaşanmasından endişeli.

Türkiye son yılların en ılık kış mevsimini yaşarken ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Çanakkale ve Balıkesir'in birçok yerinde baharın müjdecisi kabul edilen badem ve erik ağaçları şimdiden çiçek açtı, ovalar yemyeşil oldu.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Kargın Mahallesi Muhtarı Ramazan Balkul, "Mevsimler mi değişti, iklimler mi değişti ben de anlayamadım. Bu kış ortasında badem ağaçları çiçek açtı, biz de şaşkınlık içindeyiz. Şimdiden bademlerin çiçek açması bolluk ve bereket getirecektir. Eğer bundan sonraki günlerde don olayı olmazsa vatandaşlar bol badem yiyebilecek" dedi.

Vatandaşlar ise meyve ağaçlarının önümüzdeki günlerdeki olası soğuklardan olumsuz etkilenmesinden endişe ediyor. Kış mevsiminin kalan bölümünde kar yağmaması ya da aşırı soğuklar nedeniyle don olayının yaşanmaması durumunda bademlerin bol ürün vermesi bekleniyor. Ancak kar yağışı ve don olayı görülürse üreticiler hüsrana uğramış olacak.

BANDIRMA'DA KIŞ ORTASINDA BAHAR

Yalancı bahara aldanan ağaçlar çiçek açtı (Fotoğraf: DHA)

Bandırma Edincik'te, Edincik-Erdek karayolunda zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeler ile yamaçlarda bulunan özellikle badem ve erik ağaçları çiçek açtı. "Bu aylarda kar olması lazım ama havalar maalesef ilkbahar havası gibi" diyen Çiftçi Mustafa Çapan, "Aynı durum neredeyse bütün meyve ağaçlarında var. Geçen gün bahçeme gittim, incir ağaçlarının çiçekleri de patlamaya başlamış havaların ılık gitmesi nedeniyle" diye konuştu. Edincik'te bahçe sahipleri, havaların mevsim normallerine düşmesi halinde meyve ağaçlarının olumsuz etkileneceğini söylüyor.

MUĞLA'DA DA AĞAÇLAR ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Muğla'nın Bodrum ve Ortaca ilçelerinde de vaktinden önce çiçek açan elma, erik, şeftali, portakal ve limon ağaçları, üreticiyi hem sevindirdi hem üzdü. Zamanından 15 -20 gün önce çiçek açan meyve ağaçlarının olası bir soğuk havada zarar görme olasılığının büyük olduğunu söyleyen üretici Cengiz Aslan, "Bu yıl iklim şartları ve havanın sıcak gitmesi ile birlikte 9 dönüm olarak kırmızı Japon eriklerim başta olmak üzere içerisinde bulunan elma, şeftali ve narenciye ağaçlarımdan bir kısmı zamanından 15-20 gün önce çiçek açtı. Bir don olayı yaşanırsa çiçeklerin tamamı veya bir kısmı zarar görür ve üretimimizi olumsuz etkiler. Zaten bölgemizde ne kadar iyi üretim yapsak da ne yazık ki pazarda yeteri kadar ilgi görmüyoruz, aracılar nedeniyle ürünümüz para etmiyor" dedi.

Edirne Keşan'da da ağaçlar yalancı bahara aldandı, bazı bölgelerde kayısı, erik, badem ağaçları çiçek açtı.

'ÜRETİCİLER TEDBİRLİ OLMALI'

Uzman Tarım Danışmanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, ağaçların erken çiçek açmasıyla ilgili olarak "Tüm bitkiler yılın belirli dönemlerinde fizyolojik olarak üşümeye ihtiyaç duyarlar. Bitkiler üşüme ihtiyaçlarını kış mevsiminde giderir. Hava sıcaklıklarının ılıman gitmesi ağaçların da çiçek açmasına zemin hazırladı. Erken çiçek açmanın tek bir nedeni var. Özellikle kış döneminde, kışın belli bir periyodu içerisinde hava aniden soğur. Bu yıl da hava aniden eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düştü. Bitkiler kısmen bu soğuma ihtiyacını karşıladılar. Akabinde de mevsimin ılık geçmesi erken çiçek açmaya neden olmuştur" dedi.

Erken çiçek açmanın meyvecilikte istenmeyen bir olay olduğunu ifade eden Açar, şöyle konuştu: Bu günlerde erken çiçek açan ağaçlar önümüzdeki günlerde yaşanacak olan ani bir hava değişikliğinden zarar görür. Verim açısından olumsuz bir sezon yaşanabilir. Kültürel tedbirler içerisinde meyvecilik yapanların bu konuda tedbir almalarında fayda var. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında meyveleri aldıktan sonra ağaçları sulayarak kısmen de olsa erken çiçek açmayı engelleyebilirler. Ayrıca erken çiçek açmayı geciktiren ilaçlar da var. (DHA)

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