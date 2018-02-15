Fatih Yaşlı: 'Zeytin Dalı' ABD'ye uzatılıyor

Akademisyen ve Birgün Yazarı Fatih Yaşlı, Fatih Polat’ın hazırlayıp sunduğu 5 Dakikada programına katıldı. ABD-Türkiye İlişkilerindeki gerilimi değerlendiren ve Afrin operasyonuna ilişkin görüşlerini paylaşan Yaşlı, ‘Zeytin Dalı’nın ABD’ye uzatıldığını söyledi.

AKP hükümeti ve ABD arasındaki gerilimin bugün Suriye üzerinden karşılık bulduğunu ifade eden Fatih Yaşlı, ancak bu gerilimin Arap Baharı’nın ilk dönemlerinde Libya’daki iç savaşa kadar dayandığını söyledi. ABD’nin o dönem İhvan rejimlerinden vazgeçtiğini söyleyen Yaşlı, bunun ardından Mısır’da Sisi darbesinin yaşandığını, Tunus’ta Müslüman Kardeşlerin iktidarı bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ve çözüm sürecinin sona ermesi gibi gelişmeler üzerine ABD ile Türkiye ilişkilerin bozulmaya başladığını ifade eden Yaşlı, aynı dönemde ABD’nin de Suriye’de Esad’ı devirme hedefinden geri adım atarak IŞİD’e karşı mücadeleyi öncelik almaya başladığını ve burada da PYD’yle ittifakı esas aldığını hatırlattı.

‘MİLLİ MÜCADELE İDDİASINA TEMKİNLİ YAKLAŞMAK LAZIM’

Türkiye sınırında özerk Kürt yönetimlerinin oluşmaya başlaması üzerine ABD-Türkiye gerilimin arttığını vurgulayan Yaşlı, “Bu gerilim bugün hala devam ediyor. Ancak bu gerilimin uzlaşmaz bir çelişki taşıdığı; ABD’nin Türkiye’yi tamamen gözden çıkardığı ve ortadan kaldırmaya çalıştığı, dolayısıyla bunun bir milli mücadele olduğu yönündeki iddialara son derece temkinli yaklaşmak lazım” dedi.

‘TILLERSON’UN MESAJINA GÖRE İLİŞKİLER ŞEKİLLENECEK’

Yaşanan gerilimin nereye gideceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Fatih Yaşlı, Rex Tillerson’ın Türkiye ziyaretine de dikkat çekti ve şöyle devam etti:

“Tillersonın ne mesaj vereceğine bakmak lazım. Büyük ihtimalle Afrin’in içerisine doğru uzanan bir güvenli bölgeden söz edecekler. Bunun dışında Suriye’nin yeniden imarı ve benzer ekonomik işlerle ilgili tekliflerle gelme ihtimalleri de var. Ancak bunlar Türkiye-ABD gerilimini kısa sürede çözecek gibi de görünmüyor. Çünkü esas mesele bana göre Suriye’den ziyade, ABD’nin bundan sonra AKP ve Tayyip Erdoğan’la çalışıp çalışmamayı önüne koyması. Bu tercihe göre ABD-Türkiye ilişkileri şekillenecek.”

‘AKP ZEYTİN DALINI ABD’YE UZATIYOR’

Buna karşın AKP’nin de ABD’ye mesajlar verdiğini söyleyen Yaşlı, “AKP de ABD’ye şunu söylüyor: ‘Biz eskisi gibi yeniden bir partner olabiliriz. Bunun zemini Suriye olabilir. Tamam bir noktaya kadar Fırat’ın doğusunda YPG’yle hareket ediyorsun ama Foırat’ın batısında da eğer hala Suriye’ye dair bir iddian varsa burada biz varız, ÖSO var. Dolayısıyla Esad’ı devirme opsiyonu hala senin için masadaysa, biz de hala Esad’ın terörist olduğunu söylüyoruz, dolayısıyla bir araya gelip Suriye’de yeniden stratejik ortaklık kurabiliriz.’ Ben Zeytin Dalı operasyonunun da bu anlamda ABD’ye uzatılmış bir zeytin dalı olduğu kanaatindeyim” dedi. (EVRENSEL WEB TV)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 13:30

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