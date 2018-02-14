Barış talebine dönük operasyonlar sürüyor -14 Şubat 2018

Yurt genelinde sosyal medya paylaşımlarından dolayı çok sayıda kişi için soruşturma başlatıldı, gözaltılar, tutuklamalar yaşandı.

Afrin'e yönelik süren operasyonun ardından operasyonu eleştirenlere yönelik yürütülen cadı avı sürüyor. İzmir’de bu sabah savcılığın talimatı ile yeni operasyonlar yapıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında kent merkezi ile Torbalı, Urla, Tire ve Seferihisar ilçelerinde haklarında gözaltı kararı alınanların evlerine eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Soruşturma kapsamında en az 24 gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar, sosyal medyada Afrin operasyonunu eleştirerek ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve cumhurbaşkanı hakaret etme’ iddiasıyla suçlanıyor. Gözaltına alınan isimler arasında HDP Urla İlçe Eş başkanı Kerim Kaya ile birlikte HDP İzmir İl Yöneticisi Eylül Emek Kılınç, Mehmet Çetin, Turan Işık ve Serap Atkan ile Halkevleri Yöneticileri Erdem Engin ile Seval Ekşici bulunuyor.

OPERASYONLAR ÇANAKKALE’DE DE SÜRDÜ

Çanakkale’de de sabah saatlerinde yapılan operasyon ile aralarında HDP’nin 2014 Belediye Eş Başkan Adayı ve Eski İl Eş başkanı Rahime Kanilga’nın da bulduğu üç kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda, “Zeytin Dalı” harekatı ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda “terör örgütü propagandası” yapıldığı iddiası ile operasyon düzenlendiği ileri sürüldü. Gözaltına alınan kişilerin elektronik aletlerine de el konuldu.

HDP MERSİN İL EŞ BAŞKANI DEMİRTAĞ TUTUKLANDI

Mersin’de de 6 Şubat günü gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mersin İl Eş başkanı Fatmagül Demirtağ, HDP Mezitli İlçe Eş başkanı Mahmut Kamal ve HDP yöneticileri Hasar Orhan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Mersin Adliyesine sevk edildi. Mahkemede ifadesi alınan Demirtağ, yaptıkları eylemin kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivil halkın zarar görmemesi talebini içerdiğini söyleyerek serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise, basın metninin suç unsuru oluşturduğu gerekçesiyle “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Operasyonlar Antalya’da da sürdü. Emek Partisi Fethiye İlçe Örgütü Üyesi ve geçtiğimiz dönem HDP listesinden Fethiye Belediye Başkan adayı olan Hasan Kal Antalya’da bulunan iş yerinden, sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile gözaltına alındı.

‘BARIŞTA ISRAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Yine Antalya’da 13 Şubat günü sosyal medya hesaplarından savaş karşıtı paylaşımlar yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınanlarla ilgili Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri açıklama yaptı. Basın açıklamasını okuyan DİSK Akdeniz Bölge Başkanı ve Genel-İş Antalya Şube Başkanı Cemal Aybar “Ortadoğu’da yürütülen bu savaşın kazananı olmaz olamaz. Savaş ülkemiz halklarının zararınadır. Barışta ısrarımız bu nedenledir. Bu politikadan ne bölgede ne de ülkede halkların, işçi sınıfı ve emekçilerin çıkarı yoktur.” dedi.

DİDİM'DE EN AZ 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın Didim ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen ev baskınlarıyla en az 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak Afrin operasyonuna dair sosyal medya paylaşımları gösterildi.

Gözaltına alınanlar arasında EMEP İlçe Yöneticisi Sürmeli Bal, HDP Aydın Eski İl Eş Başkanı Pınar Akpınar da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar için 5 günlük gözaltı süresi istendi.

Gözaltına alınanlar örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmakla suçlanıyor.

EMEP İL YÖNETİCİSİ SÜRMELİ BAL TUTUKLANDI

Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Bal, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklaması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Bal’ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek "örgüt propagandası yaptığı" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Bal, Söke T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 22:40

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