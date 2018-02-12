Kartal'daki ilkokullara skandal 'Nihat Hatipoğlu' yazısı

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara ATV'deki 'Sorularınızı Cevaplıyor' adlı dini programa telefonla katılarak 'soru sorun' çağrısı yaptı.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullara skandal bir yazı gönderdi. ATV'de yayınlanan Nihat Hatipoğlu "Sorularınızı Cevaplıyor" adlı programa öğrencilerin telefonla bağlanmasını isteyen ilçe eğitim müdürlüğü, öğrencilerden dini sorular sormasını da istedi. Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu talebinin ATV'den gelen istek üzerine olduğu belirtildi.

Pendik Süreyya Paşa İlkokulu ve Kartal Şehit Şükrü Bayrakçı İlkokuluna, ATV'deki "Sorularınızı Cevaplıyor" adlı dini programa katılım çağrısının yapıldığı resmi bir yazı gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ali Rıza Aka imzasıyla ilçedeki okullara gönderilen yazı da şu ifadeler yer aldı:

“ATV ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Sorularınızı Cevaplıyor" adlı programda Resmi/Özel okullarla canlı bağlantı kurup öğrencilerin din ve islam üzerine sorularını canlı yayında cevaplama isteği ile ilgili İlgi (a) sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı ile ilgi (b) sayılı e-posta ve ilgi (c) sayılı Valilik Oluru ekte gönderilmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.”

Eğitim Sen 5 Nolu Şube Başkanı Ata Esen, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gericiliğin yaygınlaştırması gibi bir özel çaba var. Özel bir televizyon kanalında dini program yapan birinin programına öğrencilerin bağlanıp soru sorması için seferberlik ilan ediliyor. Devletin resmi kurumu buna alet ediliyor. Bundan acı ve vahim bir şey olamaz. Eğitim Sen olarak geçmişte yaptığımız gibi bugünde bunların karşısında olacağız” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Şubat 2018 13:24

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