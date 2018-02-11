Üniversite hayalimiz suya gömüldü

Sınavsız geçiş hakkının da kalkmasıyla beraber meslek liselilerin üniversite hayali suya gömüldü.

Kartal'dan bir meslek lisesi öğrencisi

İstanbul

Anadolu lisesine nazaran kendime daha uygun gördüğüm için meslek lisesini tercih eden bir lise öğrencisiyim. Meslek lisesi el yatkınlığına daha uygun olduğu için kendime çok yakın hissettim. Anadolu liselerine göre meslek liselerinin avantaj ve dezavantajları tabii ki var. Avantajları: mesleki eğitim, disiplin, çalışma imkanları gibi sıralanabilir fakat birçok dezavantajı da var. En önemli dezavantajı okuldaki eğitim, sınıf ortamı vb. unsurlar yüzünden üniversiteye gitme hayalimizin zorlaşması olabilir. Ayrıca sınavsız geçiş hakkının da kalkmasıyla beraber meslek liselilerin üniversite hayali suya gömüldü.

“EĞİTİM EŞİTSİZLİKLER ÜZERİNE KURULU”

Benim hayalimdeki lise; tüm öğrencilerin aynı, eşit, adaletli eğitim almaları üzerine kurulu. Yani birçok lisede adaletsizlik var. Temel liselerde parayı verip dersten geçebiliyorsun fakat ya durumu iyi olmayan aileler? Çocuğunu temel lisede okutamayan insanlar mecburen çocuklarını ya anadolu ya da meslek liselerine gönderiyorlar; bu durum da eğitimde eşitsizlik olduğunu bizlere gösteriyor. Her öğrenci keşke eşit koşullarda okuyabilseydi. Geleceksizlik içinde benim gelecek hayallerim, iyi ve nitelikli bir üniversitede okuyup mobilya bölümünde öğretmen veya teknisyen olmak.

“ADALETLİ VE SAVAŞSIZ BİR DÜNYA İSTİYORUM”

“Nasıl bir ülke istersin?” diye bir soru yöneltseler adaletli ve savaşsız, eğitim sistemi sorunsuz olan bir dünya isterdim herhalde. Her lise öğrencisinin üniversite hayali olan dünyada yaşamak da ayrı bir güzel olurdu. Gerçi herkes okuyacak diye bir kural yok değil mi? Benim okulum iyi bir okul, okulun imkanları çok bol olmasa bile okulumdan memnunum. Ben 11. sınıf öğrencisiyim ve seneye stajım var, staj hakkında pek olumlu görüşlerim yok çünkü bizi saatlerce çalıştırıp emeğimizin hakkını vermiyorlar. Bize tüm işleri yaptırıp az miktarda bir para verip gözümüzü boyamaları çok kötü çünkü bizim, geleceğin işçilerinin haklarını yiyorlar. Herhalde bu mektubumun sonu, kendim ve geleceğim için ama hepimizin geleceği için bir ışık yakmak üzerine kuruludur.

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