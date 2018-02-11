Sınav çilesi bitmiyor

Yetkililerce gençlerin sınav stresini yaşamaması üzerine yapıldığı söylenen uygulama ile gençlerin payına tekrardan gelecek kaygısı düştü.

Ali Özgür DOĞAN

Ankara

Gençler olarak uzunca zamandır sınav sisteminde yapılan değişikliklere tanıklık ediyorduk. Lakin geçtiğimiz dönem ile birlikte neredeyse her ay farklı bir sınav modeli önümüze konuluyor. Cumhurbaşkanı’nın TEOG sınavının kaldırılmasına ilişkin yaptığı konuşmanın ardından yetkililer jet hızıyla TEOG’u sistemden kaldırmıştı. Ardından ise yapılan belirsiz açıklamalarla liseye hazırlanan gençlerin ve velilerinin akıllarındaki soru işaretleri çoğaldı. Yetkililerce gençlerin sınav stresini yaşamaması üzerine yapıldığı söylenen bu uygulama ile gençlerin payına tekrardan gelecek kaygıları, karamsarlık düşmüş oldu.

NİTELİKSİZLEŞTİREMEDİKLERİMİZDEN MİSİNİZ?

Tam derin bir nefes alalım derken de öğrencilerin karşısına “nitelikli-niteliksiz lise” uygulaması konuldu. Belli başlı liselerin nitelikli sayılıp sınav ile öğrenci alacağı açıklanırken bu liselere yerleşemeyen öğrencilerin de adrese dayalı lise mantığı ile evinin yakınındaki “niteliksiz” okulda okuyacağı söylendi. Böylece öğrencileri nitelikli-niteliksiz diyerek ayıran zihniyet, bizlere eğitimdeki eşitsizliği tekrardan göstermiş oldu.

Peki bitti mi öğrencinin sınav çilesi? Elbette hayır. Geçtiğimiz günlerde de LGS (Liseye Giriş Sınavı) öğrencilerini ilgilendiren bir yönetmelik değişikliği oldu. Bu yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı. En çok dikkat çeken ise “Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.” maddesi oldu. Maddenin gençlerin geleceğini bir iki cümle ile bir olasılığa indirgediği bu vaziyette maddeyi okuyan velilerin ve öğrencilerin kafasında kocaman bir soru işareti oluştu. Bu konuyu LGS mağdurlarından Diyar ile konuştuk. Bu konuyla ilgili Diyar, “Bu madde birçok durumu ortaya çıkardı. Biz öğrencilere verilen değerin ne olduğunu görüyoruz. Bizi önemsemeyen bir bakanın elinde olan geleceğimizden endişeliyiz. Sınavın gerekliliklerini açıklamadan veya o gereklilikleri daha düşünmeden böyle bir madde koymaları işlerinde ve görevlerinde ne kadar başarısız olduklarını gösteriyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

“UMUT VEREN” AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Bu yönetmelik değişikliğinden sonra MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin’in açıklaması geldi ve yüz binlerce öğrenciyi hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Açıklamasında adrese dayalı yerleştirmede eklemeler olacağını söyleyen Çetin, trajikomik bir örnek verdi ve “Kardeşlerinin nerede okuduğu dikkate alınabilir.” dedi. Bu açıklama ile öğrencilerin ne denli tedirgin olduklarını ve bu tedirginliklerinde de ne kadar haklı olduklarını görebiliyoruz. Ama bu tedirginlik ve belirsizlik hâli bununla da son bulmadı. Sınavın zor olacağını belirten Çetin, “Sorular öğrencilerin %50-60’ına hitap etmeyecek.” açıklamasında bulundu. Bu açıklama hakkında ne düşündüğünü sorduğumuz Diyar, “Neden bütün öğrencileri hayata kazandırmıyoruz? Neden %60’ını yarı yolda bırakıyoruz? Neden birbirimizle yarışılmaya mecbur bırakılıyoruz?” diyerek cevap verdi.

CANIMIZA TAK ETTİ

Akla ve mantığa uymayacak öneriler ve kararlar ile öğrenciler, bu sene sınavlardan ve sorulardan çok bir türlü oluşturulamayan sistemle mücadele ediyor. Sürekli farklı kararlar alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu tavrı öğrencilerin ve velilerin canına tak etmiş durumda. Desteklenmeyen kararlar, anlam verilemeyen maddeler ve daha birçok belirsiz durum ile nasıl bir sonuca varılacağını sınav saatine kadar bilemeyeceğimizi düşünüyoruz. Keşke sınavlara ilişkin yapılan değişiklikler netleşse de bizler de ne ile mücadele edeceğimizi bilsek...

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