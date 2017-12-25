2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, görüşmeleri devam eden asgari ücret kararını cuma günü açıklayacağını duyurdu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. 2018 asgari ücret zammı, bu toplantının ardından belli olacak. 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

Türk-İş asgari ücretin net bin 893 lira olmasını talep ederken, patron tarafını temsil eden TİSK bu rakamın çok yüksek olduğunu savunmuştu. (HABER MERKEZİ)

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