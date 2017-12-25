Beko: Ellerine kağıt kalem alıp, pazara çıksınlar

DİSK Genel Başkanı Kani Beko asgari ücretle ilgili, TİSK ve Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'na 'Ellerine kâğıt kalem alıp, pazara çıksınlar' dedi.

Metin YOKSU

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, asgari ücret artışı için bin 893 TL teklif sunan Türk-İş ile bu teklife "Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" diyen TİSK ve "İşçi ve işverenden fedakârlık bekliyoruz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na işçilerin açlığa nasıl mahkum edildiğini anlamaları için "Ellerine kâğıt kalem alıp, pazara çıksınlar” önerisinde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirmek için toplantılarını sürdürüyor. 2018 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılacak artışla ilgili işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin üçüncü kez bir araya geldiği 22 Aralık’taki son toplantıda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) net bin 893 liralık asgari ücret teklifine ilişkin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK), "Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklaması gelmişti.



Toplantılara dahil edilmeyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, asgari ücretin en az 2 bin 300 TL olmasını talep ediyor.

'ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULSUN'

Bu yıl asgari ücretin taşerona kadro tartışmamalarının gerisinde kalmış olduğunu ifade eden DİSK Genel Başkanı Kani Beko, her şeye rağmen işçilerin ana gündemlerinden birinin asgari ücret olduğunu vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda adaletsizlik olduğunu söyleyerek, Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi olduğunu, Türk-İş ve TİSK'e hatırlatan Beko, "ILO örgütü asgari ücretin dört kişilik bir ailenin giderleri üzerinden planlama yapılmasını ister. Türkiye'de ise asgari ücret deyim yerinde ise tek kişi üzerinden hesaplanır. Ve önümüzdeki süreçte 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücrette görebildiğimiz kadarıyla yine açlık sırının altında olacak. Asgari ücret açlık sınırının ve yoksulluk sınırının altında olmasın. Biz de bunları dikkate alarak ve yaptığımız araştırmalar neticesinde DİSK olarak asgari ücreti en az 2 bin 300 TL olarak belirledik" dedi.

Enflasyon rakamlarının iki hanede olduğuna dikkat çeken Beko, çarşı ve pazara çıkıldığında ise enflasyon rakamının söylenenden de fazla olduğunu ifade etti. Türkiye'de imzalanan en büyük Toplu İş Sözleşmesi’nin asgari ücret olduğunu vurgulayan Beko, işçilerden fedakârlık beklenmek yerine hak edilenin verilmesini ve asgari ücretin de vergiden muaf tutulmasını istedi.

'BÜYÜMEDEN NEDEN İŞÇİLER FAYDALANMIYOR?'

İşçilerin sadece iş cinayetlerinde ölmediğini, sağ kalan işçilerin de açlık ile karşı karşıya bırakıldığını belirten Beko, "İşçiler insan olmalarından kaynaklı var olan ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Her gün işçi cinayetlerinde işçiler yaşamlarını yitirirken, sağ kalan işçilerse açlığa mahkûm ediliyor. Asgari ücret ile çalışacak olan arkadaşlarımız bugün vermiş olduğu kalorinin karşılayabilmesi için dengeli beslenmesi gerekir. Bırakın işçilerin dengeli beslenmesini işçiler açlık ile karşı karşıya bırakılıyor" dedi.



Asgari ücretlilerin milli gelir artışından pay alması gerektiğini de sözlerine ekleyen Beko, Hükümete seslenerek "Madem ülke ekonomisi iyiye gidiyor diyorsunuz o halde bu büyümeden işçiler neden faydalanmıyor? İşçilere neden pay vermiyorsunuz?" diye sordu.

'ELLERİNE KÂĞIT KALEM ALARAK PAZARA ÇIKSINLAR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun "İşçi ve işverenden fedakârlık bekliyoruz" açıklamalarının yanı sıra Türk-İş ve TİSK'in asgari ücrete ilişkin açıklamalarını da değerlendiren Beko, şunları kaydetti: "Benim bir önerim var. Türk-İş, TİSK ve hükümet temsilcilerini ellerine kâğıt kalem alarak pazara çıksınlar. Çarşıyı pazarı dolaşsınlar bir de orta gelirli bir semtte kira fiyatlarını not alsınlar. Bir ailenin eğitim, ulaşım, kira ve mutfak masraflarını yazsınlar. Alacakları notlardan gerçek olacağı için bir ortalama çıkarsın işte biz o zaman o rakamı kabul ederiz." (İstanbul/MA)



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