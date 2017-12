Deniz Yücel'in avukatından iddianame eleştirisi

Gazeteci Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, müvekkili hakkındaki iddianamenin hâlâ hazırlanmamış olmasını eleştirdi.

Türkiye'de geçen Şubat ayında tutuklanan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, iddianame hazırlanmadan müvekkilinin aylardır cezaevinde tutulmasını eleştirdi.

Avukat Ok, Fransız Haber Ajansı'na (AFP) yaptığı açıklamada, iddianamenin hazırlanmasının bu kadar uzun sürmesi için hiçbir "haklı nedenin bulunmadığını” ifade etti. Dosyanın karmaşık olmadığına işaret eden Ok, bütün suçlamaların Yücel’in yazdığı haberlere dayandığını, bu nedenle de tüm kanıtların ortada olduğunu dile getirdi.

Yücel’in avukatı Ok, müvekkilinin Şubat ayı sonunda tutuklanmasından bu yana her türlü iletişimi reddeden yetkili savcıdan da herhangi bir bildirim almadığını belirtti. Ok, 10 ayın sonunda hâlâ bir iddianame bulunmamasının ve duruşma tarihi verilmemesinin “ne yasal ne de mantıklı” olduğunu söyledi. Yücel'in cezaevinde tutulmasını "mahkeme kararı öncesinde cezalandırma” olarak değerlendiren Ok, müvekkilinin sekiz aydan uzun süre boyunca tecritte tutulduğunu hatırlattı.

Yücel’in tecritte tutulmasını “işkence” diye niteleyen Ok, bunun hiçbir gerekçesinin olmadığını söyledi. Emniyete ifade vermeye gittiğinde Yücel hakkında yakalama kararı olmadığını vurgulayan Ok, müvekkilinin gözaltına alınması sonrasında savcılığın dava için gereken kanıtları toplamaya başladığını savundu. Ok, bunun yasa dışı olduğunu söyledi.

14 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta adresine düzenlenen siber saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. 14 Şubat'ta avukatı Ok ile birlikte kendi isteğiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye gitmiş ve gözaltına alınmıştı. Ancak Yücel, başka bir gerekçe ile emniyetten dışarı çıkamamıştı. Yücel, PKK liderlerinden KCK Eş Başkanı Cemil Bayık ile yaptığı röportaj nedeniyle "terör propagandası” ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

AİHM’NİN KARARI BEKLENİYOR

Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel’in serbest bırakılması için Alman federal hükümetinin gösterdiği çabalar sonuçsuz kalmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yücel'i "terörist” ve "ajan” olarak nitelendirmişti.

Avukat Ok, sorunun hukuki çözümü için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) vereceği karardan umutlu. AİHM, Yücel’in davasına öncelik vereceğini açıklamıştı. Ancak kararın açıklanmasının aylar sürebileceği tahmin ediliyor. (MEDYA SERVİSİ)





