Erdoğan ‘tek tip’i Guantanamo ve ABD ile savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni KHK ile uygulamaya sokulan tek tip elbise uygulamasını Guantanamo ve Zarrab davası örnekleriyle savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika seyahati öncesinden Ankara Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan bugün yayınlanan KHK'da yer alan ‘tek tip kıyafet' ve taşeron düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunacağı Sudan’a hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afrika ziyareti hakkında bilgi veren Erdoğan, “Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETO'cu alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlar tüm dünyada bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi darbe teşebbüsünün hemen ardından hem FETÖ’cüleri sınır dışı etti hem de örgüte ait okulları Maarif Vakfımıza devretti. Gün geçtikçe bu sayının arttığını görüyoruz. Daha da artacağına inancım tamdır. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız” dedi.

‘ŞU ANDA VERİLMİŞ BİR KARAR YOK’

BM’nin Kudüs kararı sonrası ABD Başkanı Trump ile görüşme ihtimaline dair sorulara yönelik Erdoğan, “Amerika’ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Trump ile yine görüşme yollarını yine ararız. Temenni ederim ki Sayın Trump da bizi arasın. Çünkü başından itibaren aslında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak, bu kararlarını açıklamadan önce onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız, bizimle istişaresini yapmış olsaydı bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendisini öyle veya böyle kendisini arayabiliriz, şu anda verilmiş bir karar yok” diye konuştu.

Şu anda Kudüs konusunda atılacak adımlarda Filistin ile görüşmeler gerçekleştirerek, neler yapılabileceğinin çalışmalarının birlikte yürütüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Bu işi bırakmak mümkün değil. Duygusallığa kapılmadan gayet akıllı bir şekilde, uluslararası güçleri neyi gerektiriyorsa bunu yaparak, AB gibi Arap Ligi gibi, bağlantısızlar gibi dünyadaki uluslararası kuruluşları yanımıza almak suretiyle BM’de farklı bir güç ve dinamizmi ortaya çıkartmak ve adımı atmak durumundayız” diye konuştu.

DOĞU GUTA’YA YARDIM

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ile yaptığı görüşmenin anımsatılarak, Doğu Guta’ya insani yardımların nasıl ulaştırılacağına yönelik soruya Erdoğan, “Doğu Guta bildiğiniz gibi 400 bin sivilin yaşadığı bir yer. Ama burası tabi Şam’ın doğusunda olan bu bölge aynı zamanda terör gruplarının da içinde olduğu bir bölge olarak, şu anda da 500 civarında, 170 civarında çocuk, acil insani yardıma muhtaç orada insanlar var. Putin ile görüşerek sıkıntısız bir şekilde alıp, tedaviyi bakımı ülkemizde yaptıralım istiyoruz. Karşılıklı istişare edilerek atılması gereken adımlar atılacak” dedi.

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TEK TİP KIYAFET DAYATMASI

KHK ile yapılan ‘tek tip’ düzenlemesi ile ilgili olarak Erdoğan, şunları kaydetti:

“Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor. Cezaevine girdiğinden itibaren tek tip elbise… Böyle bir şey yok. Duruşmaya gelirken bu insanlar tek tip kıyafet giyecek. Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmaya gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi girecek o şekilde gelecek. Bunların içerisinde tulum giyecek olanlar var, çift şey var. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirecek. Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı kendisi yapacak. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Diyorlar ki yani bunlar, benim evlatlarımı öldürdü, şehit etti. Ama nedir bu halleri? Bunlar darbeci, terörist, nasıl geliyorlar? Aslında bu sese bir kulak vermedir. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu Türkiye’nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda Amerika bunu uyguluyor. Daha ileri gideceğim, Guantanamo’da tek tip kıyafetle yaşam şekli oluşturulmuştur. Son duruşmada ayaklarına zincir vurmuşlardır, zincirle mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçeyi vuruyor, duruşma salonunda da bunu alıyorlar.”

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‘BUNDAN SONRA ARACI OLMAYACAK’

Taşeron düzenlemesini de değerlendiren Erdoğan, “Sonunda kamu kuruluşları bu noktada işin dışına alındı ama devletle ilgili olan birçok taşeron kullanımında bunlar; mesela Çaykur gibi mevsimlik şeyler var. Bu bazıları tarafından yanlış anlaşılıyor. Mevsimlik işçiyle taşeronu karıştırıyor. Bundan sonra aracı olmayacak. Yani bir komisyon alır gibi taşeron grubu, oradan alacak neyle çalıştıracak? Asgari ücretle çalıştıracak… Mesela cumhurbaşkanlığı. Bizde taşeron vardı. Şimdi bu taşeron olan kalkıyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor, daha da farklı, 300-400 lira belki 500 lira yılbaşından itibaren bu uygulamaya gireceğiz bu başlayacak. Belediyelerin BİT’leri var, bunlar yerleştirilecek. Orada taşeron falan kullanılmayacak. İstanbul’da İSTOÇ var, temizlik işlerini o yürütecek. Bir başka taşerona bunu taşere etmeyecek” diye konuştu. (ANKA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2017 14:12

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