MMK Metalurji işçisi: Yeter ki sendikacılar yoldan sapmasın

Hatay Dörtyol'da kurulu MMK Metalurji'de çalışan işçiler bu yıl üçüncüsü imzalanacak TİS'e nasıl hazırlanıyor, beklentileri ve talepleri neler?

Halil İMREK

Hatay

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kurulu MMK Metalurji’de bu yıl üçüncü kez TİS imzalanacak. MESS grup sözleşmesi kapsamındaki fabrikada Çelik-İş Sendikası örgütlü. Geçtiğimiz hafta bütün işçilerin katılımıyla büyük bir yürüyüş yapılan fabrikada, eylemlerin devamı henüz gelmedi. Daha etkili eylemler yapılmasını isteyen işçiler, sendikanın “Arkamızda durun” çağrısına şu yanıtı veriyor: “Yeter ki taviz verilmesin.”

İlk sözleşmelerini 2013 yılında çıktıkları 19 günlük grev sonucu bağıtlayan MMK Metalurji işçileri, o grev sonrası iyi bir zam alsalar da fabrikanın kâr oranına bağlanan ikinci ikramiyeleri ödenmedi. 2015 yılı sözleşmesi ise hem üç yıllık hem de düşük bir zam oranıyla imzalandı. Çelik-İş, sözleşmenin yüzde 14 zam oranıyla bittiğini duyursa da, işçiler, gerçek rakamın daha aşağıda olduğunu, sosyal haklarla birlikte yüzde 14’ün ortaya çıktığını söyledi.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

İşçiler geçen sözleşmenin kayıpları nedeniyle umutlarını bu dönemki MESS sözleşmesine bağladı. İşçilerin sözleşmeden beklentileri şöyle: İki yıllık bir sözleşme olması, dört ikramiyenin ve iyi bir ücret zammının alınması. Enflasyonun yüzde 13’lere çıktığını ve alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü belirten işçiler, ücretlerinin de buna göre hesaplanması gerektiğini söyledi. İşçilerin en çok şikayet ettiği ve bir an önce çözüm bulunmasını istediği diğer konular ise; ücretlerden kesilen yüksek vergiler ve yeterli önlem alınmaması nedeniyle yaşanan iş kazaları.

Sendikacıların “Siz arkamızda olduğunuz sürece biz yolumuzdan vazgeçmeyiz. MESS’in dayatmalarını kabul etmeyiz” dediğini aktaran işçiler, “Biz zaten sendikamızla birlikteyiz, yeter ki onlar yoldan sapmasınlar, taviz vermesinler” dedi. İşçiler üretimi etkileyecek etkili eylemlerin, iş yavaşlatmaların yapılmasını istiyor.

GREV OLURSA BU SEFER LİMAN DA DURUR

2013 yılında yaşanan grevde liman bölümünün çalıştığını ve o dönem sendikanın liman işçilerine “çalışmaları gerektiğini” söylediğini hatırlatan işçiler, “Meğer o dönem limandaki işçilerin üyelik işi olmamış. O dönem liman ile ilgili çıkan sorun artık çözülmüş durumda. MMK Metalürji’nin liman bölümünde yaklaşık 200 işçi çalışıyor. Liman işçileri şimdi bizim gibi sendika üyesi” dedi. Liman bölümü ayda 700 bin tondan fazla yükün inip kalktığı, en çok kâr eden bölüm olarak biliniyor. İşçiler, olası bir grevin eskisinden farklı olarak fabrikanın tamamen durmasına yol açacağına ve daha etkili olacağına dikkat çekiyor.

TAŞERONLAŞTIRMA ÖZEL SEKTÖRDE DE VAR

MMK Metalürji’de işçilerin en yakıcı sorunlarından biri taşeronlaştırma. 2014 yılı sonunda MMK Metalurji’de çayhaneden güvenliğe, revirden paketlemeye, limandan, haddehaneye kadar pek çok bölümde taşeronlaştırma olduğu bilgisini veren işçiler, taşeronlaştırma ile birlikte işten atmalar ve iş kazlarının da arttığını belirtiyor.

ÜRETİM REKORU KIRDI

MMK Metalürji’de 700 kadar işçi çalışıyor. Firmanın ayrıca Kocaeli Dilovası’da da fabrikası var. Dörtyol’da kurulu MMK Metalurji, hurdadan yaptığı üretim ile yaklaşık 2,5 milyon sac üretme kapasitesine sahip. Sıcak sac, asitli sac, galvanizli sac ve boyalı sac üretimi yapıyor. Geçtiğimiz aylarda aylarda üretim rekoru kıran MMK Metalurji, inşaat ve beyaz eşya sektöründen sonra otomotiv pazarına da yöneldi.

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