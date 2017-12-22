Paylan'ın suikast iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Garo Paylan'ın 'Avrupa'da yaşayan Türkiyelilere suikast yapılabileceği' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı, Paylan tanık olarak dinlenecek.

HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Avrupa’da yaşayan Türkiyeli Alevi ve Ermeni toplumları temsilcileri ile AKP iktidarında ülkeyi terk eden gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, kanaat önderlerine yönelik bir saldırı olacağına dair istihbarat aldıklarına ilişkin yaptığı basın açıklamasına soruşturma başlatıldı. Paylan tanık olarak dinlenecek.

GARO PAYLAN, 'SUİKAST LİSTESİ VAR' DEMİŞTİ

Garo Paylan, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında ortada hedefteki isimlerin olduğu bir suikast listesi bulunduğunu söylemişti: “Kendi ülkesinde özgürce yazamayan, konuşamayan aydınlarımıza, gazetecilerimize ‘Siz nerede olursanız olun, size susturmayı biliriz’ mi denmek isteniyor? Yoksa yine bu iklimden faydalanmak isteyen derin güçler mi harekete geçti? Avrupa’da yaşayan Türkiyelileri hassas ve dikkatli olmaya, hükümeti ve ilgili kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum. Tek bir kişiye yönelik değil bir suikast listesi var. Orada hedefte olan isimler ve kurumlar var. Onların mekanlarına dönük saldırılar olabilir. Onlarla ilgili tedbirler alınıyor Avrupa’da. Türkiye merkezli olduğu net bir şekilde belgeleriyle ortada. Türkiye’nin de bu konuda tedbirler alması ve bu dinamik neyse onunla ilgili bilgi alınması için istihbarat kurumlarına ve hükümete bilgi verdim. Harekete geçtiler diye biliyorum.”

Garo Paylan: Suikast listesi var

Garo Paylan'ın iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Garo Paylan'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verd. Başsavcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"HDP milletvekili Garo PAYLAN’ ın 20.12.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğu basın açıklaması ile ilgili olarak Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, Milletvekili Paylan tanık olarak dinlenilmek üzere Başsavcılığımıza davet edilmiştir. "

PAYLAN’IN İDDİASINI ALMANYA DOĞRULADI

Bu arada Garo Paylan'ın iddialarını Almanya polisi de doğrulamıştı.

DW Türkçe’nin görüştüğü Alman emniyet yetkilileri, HDP’li Garo Paylan’ın gündeme getirdiği suikast iddiasıyla ilgili “Tehlikeden haberdarız” açıklamasını yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, “Söz konusu tehlike durumundan haberdarız ve en gerekli duyarlılıkla incelememizi sürdürüp durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ancak duruma ilişkin ayrıntılar ve koruma önlemlerine dair bilgi veremeyecek olmamızı anlayışla karşılamanızı bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TEHDİTLER HAVADA UÇUŞUYOR

AKP milletvekili Aydın Ünal kimi isimlere suikast düzenleneceğine dair iddialarda bulunmasının ardından Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük de benzer bir iddiayı açık açık bir televizyon kanalında dillendirdi; “3-5’inin kafasına sık nasıl korkuyorlar” ifadesini kullandı. Muhaliflere dönük havada uçuşan tehdit ve suikast iddiaları, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün “Almanyalı Osmanlılar” adlı bir çete grubu ile olan ilişkisine dair tartışmalar havada uçuyor ama ne hükümetten doğru düzgün bir açıklama var ne de yargı adım atıyor.

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük katıldığı televizyon programında Cemaat üyelerini kasdederek “3-5’ini imha et bakalım ne oluyor, 3-5’inin kafasına sık nasıl korkuyorlar. Öldür Ekrem Dumanlı’yı, Emrullah Uslu’yu” diyerek infaz listesi verdi.

Cem Küçük televizyon programında şöyle dedi: “Adreslerine kadar biliniyor bunlar. Biz de yardım ederiz. Veririz. Kaç tane bunların köpeği varsa. Şimdi diyecekler ki, sana acımıyor adam. Adam senin büyükelçini öldürüyor, vatandaşına havadan kurşun sıkıyor. Buna artık anladığı dilden cevap vermen lazım. Sineye çekeyim ne ya. Ben, bizim tarihimizde sineye çekme diye bir şeyi, bu bizim solcuların bir kısmında ve ezik Müslümanlarda gördüm. Ya sen karşılık, mukavemet versene şuna ya... Üç beşini imha et ne oluyor bakalım. Üç beşinin kafasına sık nasıl korkuyorlar. Öldür şimdi o Ekrem Dumanlı’yı, Emre Uslu’yu… Abdullah Bozkurt, Stockholm’de yaşıyor, ev adresi biliniyor. Var herkesin elinde, devletin elinde var. Öbürleri biliniyor. Amerika’dakiler biliniyor. Emre Uslu’nun nerede oturduğu biliniyor. O İhsan Deniz denilen köpeğin Avustralya’yla Yeni Zelanda arasında nasıl gidip geldiği biliniyor. Kardeşim, üç beşini hallet bak ne oluyor. Ne zaman aklımız başımıza gelecek bizim? Üç kişiyi öldürdükten sonra mı? Üç kişiye suikast yaptıktan sonra mı aklımız başımıza gelecek bizim? Dışarıda MİT’in yetkisi var...”

AKP’Lİ VEKİL DE DİLE GETİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Eski Metin Yazarı ve AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ABD’de Reza Zarrab davası üzerinden Cemaat üyelerini tehdit etmişti. Ünal, “Hem yargı tiyatrosuna ateş taşıyan, hem de yeniden küfür-kafir linç kampanyaları başlatan ‘özgür’ ve ‘akıllı’ Fethullahçılar da şunu bilsinler: Fethullah geride kalan ‘akılsızları’ zerre kadar umursamıyor; hepsinin üzerini çizdi. En yakın dava arkadaşı Adil Öksüz’ü bile tanımazdan geldi. Er ya da geç sizin de üzerinizi çizecek. Hatta bu üzerini çizme meselesi örgüt içi infazlara kadar da uzanacak” ifadelerini kullanırken “Bazı Fethullahçıların yaşaması ne Fethullah Gülen’in, ne de ABD istihbaratının işine gelir. Yargı tiyatrosu üzerinden operasyon çekeceğinize, yaklaşmakta olan yargısız örgüt infazlarına hazırlansanız iyi edersiniz” demişti.

Ünal, ‘FETÖ’cü yayın organlarının sözlerini “devletin FETÖ’cüleri infaz edeceği” şeklinde aktardığını ve Reza Zarrab davasını başlatan Savcı Preth Bharara’nın da Twitter hesabından “Bayanlar baylar, Erdoğan’ın Milletvekili sürgündeki gazeteciler için yargısız infaz istedi” yazdığını görünce Yeni Şafak’ta ikinci bir yazı kaleme almıştı. Ünal yazısının çarpıtıldığını savunarak, şöyle demişti “FETÖ’de ‘örgüt içi infazların’ kaçınılmaz olduğunu yazmıştım. Bunu, ‘yargısız infaz’ olarak çarpıttılar, İngilizceye çevirdiler ve bu yalanı servis ettiler” ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYALI OSMANLILAR VE AKP ARASINDA BAĞ MI VAR?

AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün “Almanyalı Osmanlılar” adlı çete ile yakın bağlantıları olduğu iddiaları bir süredir Alman medyasında yer alıyor. Haberlerde, Külünk’ün birçok kez Almanyalı Osmanlılar’ın ileri gelen isimlerine para verdiği ya da verdirdiği öne sürülmüştü. Habere göre Almanya’daki soruşturma ekipleri bu parayla ateşli silah da satın alındığından yola çıkıyor.

Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul bundan iki ay önce bir bilgilendirme raporu hazırlamıştı. Raporda Almanya’da polis baskınları ve örgütlü suçlarla gündeme gelen “Almanyalı Osmanlılar” adlı çetenin Ankara tarafından desteklendiği belirtilmişti.

İKTİDAR YAKINLIĞI SORUŞTURULMAYA ENGEL

Suikast ddialarını ve yargının hareketsizliğini gazetemize değerlendiren Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri İbrahim Fikri Talman, “Yargının bu konunun üzerinde durması gerekiyor. Anladığım kadarıyla Garo Paylan bunu henüz MİT, Emniyet gibi kurumlara iletmiş. Bir resmi başvuru yapmamış ama Emniyetin de bunu savcılığa intikal ettirmesi lazım. Paylan’ın söylediğinin dikkate alınması gerekiyor” diye konuştu.

Cem Küçük’ün açıklamalarına ilişkin yargının harekete geçmemiş olmasını da eleştiren Talman şunları söyledi: “Bu tür konuşmaları ciddiye alıp soruşturma açacak bir savcılık konumu yok ne yazık ki şu anda ülkemizde. Ancak Cem Küçük ile ilgili şikayette bulunan birileri olursa yargı harekete geçmek durumunda kalabilir. Savcılığın bu tür durumlarda kendiliğinden harekete geçmemesi, dönemin özelliği olarak söyleyebilir. Ama kim olursa olsun, Cem Küçük ya da bir başkası, bu tür tahrik, suça teşvik mahiyetinde sözler söylediğinde bunların ciddi şekilde üstünde durulup soruşturulması, araştırılması gerekir. Cem Küçük’ün soruşturulmamasının nedeni, Küçük’ün siyasi iktidarla yakınlığı, o doğrultuda düşünüp, davranması” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 15:53

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