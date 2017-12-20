Garo Paylan: Suikast listesi var

HDP'li Garo Paylan: Avrupa’da yaşayan Türkiyeli Alevi ve Ermenilerin temsilcileri ve gazeteci, yazarlara yönelik suikast listesi var.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan Avrupa’da yaşayan Türkiyelilerle ilgili "Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkiyeli Alevi ve Ermeni toplumları temsilcileri ve AKP iktidarında ülkeyi terk etmek zorunda kalmış gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, kanaat önderlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olan grupların, ses getirecek bir eylem için harekete geçtiği bilgisi tarafıma ulaştı” dedi.

İleri Haber'den Tuğba Özer'in aktardığına göre; HDP Milletvekili Garo Paylan, ciddi bir iddiayı dile getirdi. "Geçtiğimiz hafta sonu çeşitli kaynaklardan doğrulanan bir istihbarat aldım” diyen Paylan Avrupa'da yaşayan Türkiyelilere yönelik bir suikast listesi olduğunu açıkladı. Paylan, istihbaratın vahim tarafının saldırıları planlayan yapının Türkiye kaynaklı olduğu yönündeki bilgi olduğunu da sözlerine ekledi.

‘AVRUPA’DA TEDBİR ALINDI’

“Türkiye’den karanlık ellerin organize ettiği silahlı suikastler yapacak cinayet birimlerinden bahsediyoruz” diyen Paylan şunları söyledi, “Özellikle sansasyon yaratacak isimlere yönelmiş açık bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu gösteren duyumlar aldım. Avrupa’daki emniyet birimleri, bu istihbari bilgiler sonucunda ciddi tedbirleri devreye soktular. Bu ciddi tehlike ile ilgili olarak, Avrupa’daki vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için hükümeti ve ilgili kurumları, gerekli tedbirleri almaları ve Avrupalı mevkidaşlarıyla ilişkiye geçmeleri konusunda uyardım. Türkiye’den karanlık ellerin organize ettiği silahlı suikastler yapacak cinayet birimlerinden bahsediyoruz. Geçmişte yaşanan bu tür cinayetlere bir yenisini daha eklememek, kalabalık bir cenazeyi daha bu ülkenin sırtına yüklememek için hükümet üzerine düşeni yapmalıdır.

Mecliste basın toplantısı yapan Garo Paylan ortada hedefteki isimlerin olduğu bir suikast listesi bulunduğunu söyledi: “Kendi ülkesinde özgürce yazamayan, konuşamayan aydınlarımıza, gazetecilerimize ‘Siz nerede olursanız olun, size susturmayı biliriz’ mi denmek isteniyor? Yoksa yine bu iklimden faydalanmak isteyen derin güçler mi harekete geçti? Avrupa’da yaşayan Türkiyelileri hassas ve dikkatli olmaya, hükümeti ve ilgili kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum” diyen Paylan şöyle konuştu, “Açıkladığım bilgiler dışında detay vermeyeceğim. Bilgiyi aldığım kaynağı açıklamayacağım ama çok ciddi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bununla ilgili gerekli bilgileri hükümet kaynaklarına ve ilgili kurumlara bildirdim. Tek bir kişiye yönelik değil bir suikast listesi var. Orada hedefte olan isimler ve kurumlar var. Onların mekanlarına dönük saldırılar olabilir. Onlarla ilgili tedbirler alınıyor Avrupa’da. Türkiye merkezli olduğu net bir şekilde belgeleriyle ortada. Türkiye’nin de bu konuda tedbirler alması ve bu dinamik neyse onunla ilgili bilgi alınması için istihbarat kurumlarına ve hükümete bilgi verdim. Harekete geçtiler diye biliyorum.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Aralık 2017 10:08

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