Tarım Kredi Kooperatiflerinde aklama operasyonu

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama'nın talimatla görevden alınması 'yolsuzlukları aklama operasyonu' olarak değerlendirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama’nın AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine görevden alınmasının yankıları sürüyor.

Genel Müdür Karayama’nın görevden alınması konusunda yazılı bir açıklama yapan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal “Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerin tohumluk, kimyasal gübre, mazot, zirai ilaç, alet-makine, hayvan ve yem gibi tarımsal girdiler ile nakdi kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kredi kullandırmak; ortaklarının ürünlerini değerlendirmek, üretim materyalleri ve ekipman taleplerini karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. 1 milyon 100 bin üyesi olan bu kuruluşun üreticilerin ekonomik çıkarlarını korumak, meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyette bulunması gerekir. Oysa son yıllarda yolsuzluk ve siyasetle anılır hale gelmişlerdir. Ayhan Karayama’nın hakkında soruşturma yapılmaksızın görevden alınması siyasi bir Ak’lama operasyonudur” tespitinde bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

TARIM KREDİ’DE YOLSUZLUK İDDİALARI

Sarıbal açıklamasında tarım kredi kooperatifindeki şu yolsuzluk iddialarına yer verdi.

- Denizli’nin Tavas ilçesinde Kızılca Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü, zimmetine 2 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanmıştır.

- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Selimiye Köyü Tarım Kredi Kooperatifinde yolsuzluk yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Dolandırıcılık ve zimmet olayının maddi boyutunun 2 milyon 500 bin lira olduğu belirtilmiştir.

- Tarım Kredi, lisanslı depoculuk yatırımları kapsamında 110 milyon liralık ihale yaptı. Oysa piyasada 120 bin tonluk bir silonun maliyeti 20, 24 bin tonluk bir silonun maliyeti ise 4 milyon lira.

- İnegöl Deydinler’de değeri 10 milyon lira olan Tarım Kredi’ye ait Soğuk hava ve paketleme tesisinin 2,2 milyon liraya satıldığı öne sürülmekte.

Tarım Kredi’de bu olumsuzluklar varken Genel Müdür Karayama’yı görevden almanın aklama anlamına geldiğini belirten Sarıbal şu soruları yöneltti: “Yapılan bu olumsuzluklardan meydana gelen kamu zararlarının hesabını kim verecek? Borcunu ödeyemeyen, sürekli borçlanan yoksul ve çaresiz insanların hakkını yemek hangi ahlaka ve adalete sığar?

SİYASETİN GÖBEĞİNDEYDİ

Ayhan Karayama, referandum döneminde bir milyon çiftçiye referandumda sonucun “evet” çıkması halinde çiftçiye gübre ve yemde yeni teşvikler sağlanacağına dair mesaj atmıştı. Bu durumun Tarım Kredi’nin ve Karamaya’nın siyasetin tam göbeğinde olduğunun göstergesi olarak değerlendiren Sarıbal, görevden alınan müdürün usulsüzlüklerini sıraladı: Kooperatife alınacağı açıklanan 490 personelle ilgili hiçbir adım atılmazken, Genel MüdürKarayama’nın yakınlarının işe alınması vicdanları sızlatmıştı. Bu arada Kooperatifin Bulgaristan’daki şirketinde iki kişinin Karayama’nın talimatı ile çıkartılarak yerlerine yakını olan nişanlı çiftin işe alınmak istenmesi üzerine şirketin icra kurulu üyesi keyfi personel alımına karşı görevinden ayrılmıştı”.

TEMİNATSIZ PARA TRANSFERİ

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün sonra “hayvan alımı” sözleşmesi adı altında Macaristan’daki bir firmaya teminat almaksızın ve kurum mevzuatına aykırı olarak 3 milyon avro gönderdiği iddialarını gündeme getiren Sarıbal şöyle dedi: “Çiftçiye teminatsız kredi kullandırmayan Tarım Kredi’nin teminatsız olarak Macaristan firmasına aktardığı bu para daha sonra Estonya ve Letonya’da kurulan iki firmanın Et ve Süt Kurumuna yaptığı hayvan ithalatında kullanılmıştır”.

550 BİN DOLARA VİDEO KONFERANS SİSTEMİ

Tarım Kredi Merkez Birliği’nin bölge müdürleri ve iştiraklerle yaptığı koordinasyon toplantılarında kullanılmak üzere video konferans sistemine geçildi. TARNET AŞ. tarafından kurulan sisteme KDV hariç 472 bin dolar ödendiğine değinen Sarıbal, “Ancak bu sistemin piyasada çok daha ucuza yaptırılabileceği belirlenmiştir” dedi.

Sarıbal, Tarım Kredi’nin iştiraki TARNET AŞ’nin, bilişim ve yazılım şirketi olmasına rağmen video konferans sistemi ve şirketin web sitesi dahil, piyasanın üstünde bir değerle bir başka firmaya yaptırıldığına dikkat çekti.

www.evrensel.net