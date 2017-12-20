Yol TV’nin davası görüldü 

RTÜK tarafından yayını durdurulan Yol TV’nin yeniden yayına geçmesi için açılan davanın duruşması Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

RTÜK tarafından Türksat’ta yayını durdurulan Yol TV’nin yeniden yayına geçmesi için açılan davanın duruşması Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma sonrası mahkeme önünde yapılan açıklamada yargının siyasi bir karar vermemesi istendi.

Pir Haber Ajansı'nın aktardığına göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 30 Aralık 2016 tarihinde yayını durdurulan Alevi kanalı Yol TV’nin tekrar açılması için açılan davanın duruşması Ankara 10. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Pir Haber Ajansı’nın (PİRHA) haberine göre, davayı takip etmek için birçok Alevi kurum temsilcisi Ankara’ya geldi. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) Genel Başkanı Hüseyin Mat, AABK Onursal Başkanı Turgut Öker, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsrafil Erbil, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Muhittin Yıldız, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Başkanı Tuncer Baş, Hubyar Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Aydın, CHP Milletvekilleri Mehmet Tüm, Şenal Saruhan, Necati Yılmaz, Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Alican Önlü, Müslüm Doğan, Mahmut Toğrul, Feleknas Uca destek verdi.

‘RESMİ BİLDİRİM YAPILMADI’

Davadan bilgiler veren Yol TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akgül, davada hem Yol TV’nin avukatının hem de RTÜK’ün avukatının savunma yaptığını belirtti. Yol TV’nin kapatılmasıyla ilgili kendilerine hiçbir resmi bildirim yapılmadığını kaydeden Akgül, dava sırasında yaptıkları savunmada Alevilerin yayın haklarının kesilmesinin hukuksuz olduğunu vurguladıklarını belirti. HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, verilen cezanın haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, RTÜK’ün biran önce bu karardan vazgeçmesini istedi.

‘YOL TV SIRADAN BİR TELEVİZYON DEĞİLDİR’

ABF, AABK, PSAKD, HBVAKV, AKD ve DAD adına basın açıklamasını okuyan ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız, OHAL bahanesiyle hayata geçirilen tüm uygulamaların hukuki kaygılarla değil, tamamen ideolojik ve mezhepçi kaygılarla yapıldığını ifade ederek AKP iktidarını eleştirerek, “Başından beri tek din, tek dil, tek millet yaratma politikaları üreten ve tek tip insan modelini topluma dayatan siyasi iktidarın; elbette ki farklı seslere tahammül etmediğini biliyoruz. Tek medya ve tek ses de bu asimilasyon politikalarının bir parçasıdır”dedi. Yıldız, Yol TV’nin kapatılmasının tüm muhalif kesimlere karşı yapılmış bir haksızlık olduğunu vurguladı.CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, kararın siyasi olduğunu belirterek, “Bu ülke sadece AKP’lilerin değildir” dedi.

Televizyonun Avukatı Nuray Özdoğan, siyasi bir karara hukuki bir kılıf konulduğuna dikkat çekerek 1 yıldır yargıdan karar beklediklerini, bir yayının durdurulmasının söz konusu olamadığını belirtti. Yargıdan bu durdurma kararını biran önce sona erdirmesini isteyen Özdoğan, “Bizim sığınacağımız yer siyaset değil hukuk olmalı. Hakimlerden hukuktan yana tavır kullanmalarını istiyoruz” dedi. Mahkemenin televizyon hakkında en erken 1 ay ya da en geç 6 ay yazılı olarak karar vermesi bekleniyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 15:10

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