İsveç’te 5 bin kadın polisten cinsel tacize karşı çağrı

Kadınların cinsel tacize karşı başlattığı #MeToo kampanyasına İsveç'te kadın polisler de katıldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İşyerinde cinsel tacizin teşhir edilmesi ve cezalandırılması için kadınların başlattığı #MeToo kampanyasına polisler de katıldı. Kadın polisler İsveç Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde tacizlerin son bulmasını istedi.

Kampanyanın başlamasından sonra gizli bir Facebook grubu oluşturan polisler, haklarında işlem yapılır endişesiyle bir süre çağrılarını yayınlamaya cesaret edemedi. Ancak 5 bin civarında kadın polis ve büro çalışanı, yasaları çiğnemeyi göze alarak çağrılarını #Nödvärn (Nefsi Müdaafa) etiketiyle yayımlamaya başladı.

Çağrıcılar, maruz kaldıkları veya tanıklık yaptıkları cinsel baskı ve tacizleri anlatıyor ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden cinsel tacizin engellenmesi için bir dizi talepte bulunuyor.

Kadın polisler, polisin görevinin gerçekleri aramak olduğunu belirtiyor ve “Eğer polis kurumları kendi hatalarını görmezse güvenlik tehlikede olduğunda başkaları polise nasıl güvenir?” sorusuna yanıt verilmesini istiyor.

‘ÇAGRI EN ÜST DÜZEYDE ELE ALINACAK’

Çağrının yayımlanmasından önce kampanyaya önderlik eden 3 kadın polis, Emniyet Müdürü Dan Eliasson’la bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Eliasson, tacize uğrayan polislerin cesurca anlatımlarını hoşgörüyle karşıladığını ancak olanları engelleyemedikleri için kızgın olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Toplantıyı yeni bir başlangıç için bir olanak olarak değerlendirdiğini söyleyen Eliasson, cinsel tacizi engellemek için kurum bünyesinde sürdürülen çalışmaların yetersiz olduğunu kabul etti. Eliasson, kadınların çağrılarının en üst düzeyde ele alınacağını, cinsel baskı ve tacizlere karşı çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 13:34

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