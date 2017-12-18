PTT işçileri: Kadroya alınmak bizim de hakkımız

Belediye işçileri gibi kadro dışı bırakılan PTT’de çalışan taşeron işçiler de ayrımsız, koşulsuz kadro talep ediyor.

Metehan UD

İzmir

Hükümetten yapılan açıklamalara göre, PTT’nin posta dağıtım birimlerinde çalışan on binlerce taşeron işçi kadro kapsamı dışında bırakıldı. Çalışma şartlarının her geçen daha da ağırlaştığını ve iş yüklerinin arttığını anlatan işçiler, işten çıkarılma korkusu yaşadıklarını, sürekli taşeron şirketlerin değişmesi nedeniyle hak kayıplarına uğradıklarını ifade etti.

PTT’de yan yana çalıştıkları kadrolu işçilerle aynı işi yaptıklarını ve kendilerinin de kadro hakkının olduğunu belirten işçiler, hükümetin uzun süredir vaat ettiği kadronun beklenti yarattığını dile getirdi. İşçiler, son açıklamaların ise beklentilerini boşa düşürdüğünü söyledi.

‘KADRO VAADİ İŞÇİLER İÇİN ETKİLİ’

İşçiler “Hükümetten işçilerin lehine bir düzenleme yapılması beklenemez, her geçen gün alım gücümüz düşüyor, aldığımız zamlar cebimize girmeden eriyor ama kadro vaadi işçiler içerisinde uzun yıllardır etkili. İşçiler sürekli bir beklenti içerisinde ve bu beklenti oy verirken de etkili idi. Kadrolu çalışmak aslında bir lütuf değil ama sürekli lütufmuş gibi davranıldı. Taşeronda sendikalaşmanın önü açıldığında bizi de apar topar Hak-İş’e bağlı sendikaya üye yaptılar. Çoğu işçi hangi sendikaya üye olduğunu bilmiyor. Sendikanın sadece kağıt üzerinde olmasından dolayı haklarımızı savunamıyoruz” dedi.

‘AYRIM KONULMAMALI’

Kadro hakkı için örgütlü mücadele verilmesi gerektiğini de ifade eden işçiler şunları dile getirdi: “Ancak sendikalar hükümetin ağzından çıkan söze göre hareket ediyorlar. Bu konuyu bizimle konuşan yok biz de sadece medyadan takip ediyoruz. Hükümetin kadro vaadinin içeriği de henüz netleşmedi ancak taşerondan daha da kötü çalışma koşulları gelebilir. Yine rahatlıkla işimize son verebileceklerse, şu anki maaş verilecekse kadrolu çalışmanın ne anlamı kalıyor. Şu anda kadrolu çalışan işçilerle aynı hakları, önümüze şart koşulmadan verilmesini istiyoruz. Devlet kendi kurumları arasında ayrım gözetmemeli. Artık daha rahat çalışmak istiyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Aralık 2017 08:11

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