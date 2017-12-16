Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulunduğu belirtiliyor.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, İstanbul Beykoz'daki evinde ölü bulundu. Yılmaz'ın intihar ettiği öne sürülüyor.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz'ın, Beykoz Konakları'ndaki evinde yatağında başından vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre sabah saatlerinde eve gelen hizmetli kendi anahtarıyla eve girdi. Yılmaz'ı yatağında vurulmuş halde gören hizmetli polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri üzerine Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis diğer ihtimallere karşı kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın olay sırada ABD'deydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Yavuz Yılmaz'ın vefat haberini saat 09.00'da aldıklarını belirtti. TBMM'de konuşan Soylu, "Olayla ilgili, arkadaşlarımızın olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor. Yılmaz ailesi ve özellikle Mesut Yılmaz'ı sevenlere başsağlığı diliyorum Allah rahmet eylesin." dedi.

Haberi alan Yılmaz ailesinin dostları da Beykoz'daki eve geldi.

ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yılmaz arasındaki telefon görüşmesi akşam saatlerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan Yılmaz'ın 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'a ilişkin bu sabah gelen acı haberin kendisini de derinden üzdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acılı günlerinde yanlarında olduğunu ifade ettiği Yılmaz ailesine, sabır ve metanet dileğinde bulundu.

MESUT YILMAZ VE BERNA YILMAZ HASTANEYE GELDİ

Ailenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ı oğulları Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin kaldırıldığı Şişli'deki özel hastaneye geldi.

Yılmaz çifti beraberindekilerle birlikte hastaneye girdi. Yaklaşık 50 dakika sonra ilk olarak Mesut Yılmaz, kardeşi Turgut Yılmaz, eski Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ve Abdurrahim Albayrak araca binerek hastaneden ayrıldı. Berna Yılmaz ise hastanede kaldı.

Ziyarete gelenler arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, eski milletvekillerinden Cavit Kavak, Türkiye eski Futbol Direktörü Fatih Terim de taziye ziyaretine geldi. Hastaneden ayrılan Mesut Yılmaz Beykoz Konakları'ndaki eve gitti. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 00:38

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