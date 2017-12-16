Halimiz ahvalimiz

İnsanlar koydukları hedefin sonunda onları karşılayacak güzel günler görmek ister.

Adalet Meslek Lisesi öğrencisi

Bahçelievler/İSTANBUL

Başarı bir işte elde edilen yararlı sonuçtur. İnsanlar koydukları hedefin sonunda onları karşılayacak güzel günler görmek ister. Bu güzelliklerin yaşanması için çocukluktan başlayan disiplinli bir eğitim gerekir.

Aslında eğitim sürekli değiştiğinden yeterli disiplin sağlanamıyor; çünkü insanlar belli bir yol çizdikten sonra hiç sapmadan aynı yolda yürümek ister. Ya engeller çıkarsa? Ne mi olur? İşte o zaman başarıya giden yolda mantığımızı kullanamayız. Şu anki son sınıf öğrencileri aynı karmaşanın içinden çıkamamakta. Resmen adına eğitim dedikleri bir kargaşanın kurbanları.

Hal böyle olunca kafa dağıtmak istiyor insan. Teknoloji! Eline telefonu bulan 24 saat boyunca bile hiç bıkmadan internette dolaşabiliyor. Diğer bir kısmı ise gezmekte tozmakta. Böyle olunca dışarıdan yanlış görülen bu davranışlar bizim kolayımıza kaçıyor aslında. Elde değil bence. Sürekli zorlaşan ders müfredatları var sınavda. Burada başarılı olacak öğrenciler belli; anadolu lisesi öğrencileri, özel lise öğrencileri ve parası olan diğer bir grup öğrenciler. Bir de meslek lisesi öğrencileri var. Meslek lisesi öğrencileri diğer okullarla aynı seviyede görülüyor ama değil. 40 kişilik sınıfta devlet maaşıyla yetinmeye çalışan bir öğretmen ve temel derslerin son iki senede görülmediği bir okuldan bahsediyorum. Üniversiteye bu şekilde hazırlanılmaz.

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