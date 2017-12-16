Birkaç zengin için 6 bin öğrenci mağdur

" Okulumuza AVM ve rezidans yapılması onaylanmış. 6 bin öğrenciyi başka liselere gönderilmeye mahkum kılanlar okulumuzu peşkeş çektiriyorlar. "

Şişli Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi Öğrencileri

Yusuf ÖNCÜ

İstanbul’un en köklü meslek liselerinden birinde okuyorum. Yaklaşık 6 bin kişilik lisede birçok mesleki alan var. Okulda yıllardır imar planı olduğu ve yıkılacağına dair çeşitli söylentileri okul kayıtları yapılırken de duyuyorduk. Her söylentide okulumuzun öğrencileri, mezunları ve velilerle birlikte okulun yıkımına karşı eylemler yaptık. Okulumuza AVM ve rezidans yapılması onaylanmış. 6 bin öğrenciyi başka liselere gönderilmeye mahkum kılanlar okulumuzu peşkeş çektiriyorlar. Ben 11.sınıftayım. Geçen sene okul zamanlarında okulumuzun yıkılıp yerine eğitim dışı amaçsız binalar yapılacağını öğrendik. Bunun için milli eğitime öğrenciler ve veliler olarak defalarca bildiride bulunduk. Bu sene ise yıkım zamanına yakın çeşitli yürüyüşler yapıldı. Fakat kimse eğitime kulak asmadığı için okulda yıkımla ilgili ne öğrencilere ne de velilere herhangi bir şey sorulmadan okul spor salonunu yıkmaya başladılar. Okulda şantiye içinde ders dinlemeye maruz kalan bizler okulumuzun yıkılmaması için hala elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. Ama bu gidişle okulumuz amaçsız şeyler yüzünden yani zenginlerin zevki için elimizden alınacak.

BİZE HİÇBİR ŞEY SORULMADI

Umut SOYDAN

11.sınıf öğrencisiyim. Geçen sene okulun ikinci döneminde okulumuzun yıkılacağını öğrendik. Okul yıkıma başlamadan önce ne öğretmenlere ne de öğrencilere soruldu. Hatta arkadaşlarımızla eğitim yerimiz yıkılıp başkaca şeyler yapılmaması için yürüyüşler düzenleyip okulda yürüyüş yaptık. Polisler müdahale etti, eğitim hakkını korumak isteyen, aydın gelecek isteyen arkadaşlarıma sert müdahalede bulundu.

İSTEMEDİĞİMİZ OKULLARA GÖNDERİLİYORUZ

Fırat ÖNCÜ

9.sınıf öğrencisiyim. Bu sene okula başladım. Okula her şeyden habersizce sabah geldiğimde iş makinelerini gördüm. Abimin de 3.yılını okuduğu okul yıkılıp başka bir şeyler yapılacağını öğrendim. Bizi de istemediğimiz başka okullara gönderecekler. Ve bununla ilgili sadece yürüyüş yaptık.

ÖYLE BİR SİSTEM Kİ...

Zekeriya GEMİ

Araba bakım servisi bölümü okuduğum okulda kimseye bir şey demeden bu sene yıkıma başlandı. Okulda en çok aktivitelerini beğendiğim izci evi de yıkıldı, okulda buna karşı çıkan öğrenciler var. Öğretmenlerin çabasını göremedim. Okulumuz yıkılıp yerine gereksiz rezidanslar yapılacak, orada okuyan öğrenciler başka okullara sevk edilecekmiş. Bunun olmaması için milli eğitime defalarca velilerimizle dilekçe toplayıp gönderdik ama nafile, öyle bir sistem ki parayı hiçbir şey durduramıyor.

GELECEĞİMİZİ YIKIYORLAR

Abdican KAYMAZ

10.sınıftayım. Okulumun yıkımıyla ilgili düşüncelerimi siyasi olaylardan farksız görüyorum. 7 bin kişilik okulu yıkıp başka okullara gönderilmemiz, resmen gelecekte sahip olacağımız mesleğin, evimize ekmek götürmemizi sağlayacak işin elimizden alınmasıdır. Yaptığımız yürüyüşler yetersiz, okul sınırları içinde beklemek sınıfların içinde yıkımı beklemek en kötüsü eylemler yaparak bu olaya tepki göstermek.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 02:59

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