9 adımda kim olduğunu söylüyoruz

Enflasyona dair bir test...

Enflasyon nedir?

Enflasyon mu, o da ne? Arttığını duydum ama beni etkilemez. Durmadan artıyor, olan bize oluyor. O konuyu daha işlemedik.

Kış kendini hissettirmeye başladı. Kabarık doğalgaz faturaları herkesin korkulu rüyaları iken sizin evde nasıl bir rüzgar esiyor?

Kış mı gelmiş? Hissetmedim. Evde kaloriferler sonuna kadar açık şort ve tişörtle geziyoruz. Doğalgaz faturası az gelsin diye kışa özel anneanne yatırımları yaptım. İçlik, kuşburnu ve benden ağır olan bir hırka... Sınav haftasında hasta olmak istemiyorum. Sınav stresi gayet makul bir ısınma aracı bence.

Ülkemizde türlüden, dolmasına kadar birçok yemeği yapılan kabağın fiyatı Ekim ayında %32,15 artmış. Peki sen hangi sıklıkla kabak yiyorsun?

Kabak mı? Meyve mi o, Rize’de yetişiyordu sanırım. Genelde süs olarak çok kullanıyorum. Geçen haftlarda da Halloween’de eve bir kaç tane asmıştık arkadaşlar ile. Severim ama bu fiyatlarla artık sadece yemekhanede denk gelirsem yiyebiliyorum. Sonuç olarak kabak yine bizim başımıza patladı. Kabağın faydalarını biyoloji dersinde işlemiştik, neydi ya. Sanırım Adenin ile Timin’in bağlanmasına yardımcı oluyordu.

Bu sene birçok üniversitede ve lisede yemekhane ve kantinlere zam geldi. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Zam mı gelmiş? Fark etmedim, en son yemekhaneye gittiğimde ucuzdu sanki. Zam geldi ama beni etkilemiyor. Bence hala uygun. Zaten öğrenciyiz, bir de bu zamlar... Arkadaşlarımla bu sorunumuz etrafında bir araya gelip, bu işlerin bir hal çaresine bakmamız lazım. Sınav öncesi bir şeyler atıştırsam iyi olur. Malum sınavlardan önce en az bir portakal yemek beyni çok daha hızlı çalıştırıyor.

Kış aylarında hasta olmamak için ne gibi önlemler alıyorsun?

Hastalık bu, olacaksak oluruz, yapacak bir şey yok. Hasta olmam ben. Kendime bu konuda çok güvenirim. Terleyip, fanila giymediğimde dahi bana bir şey olmaz. Katkı payı, ilaç parası derken hasta olmak artık bir lüks. Battaniyemi çeker, ıhlamur veya köyden getirdiğim kuşburnunu içerim. Sınavlar geçsin de sonra hasta olurum. Yoksa kendimi çok daha kötü hissedebilirim.

En çok tükettiğin besin maddesi hangisi?

Ne bulursam yiyorum. Yemek ayırt ederim ama. Canım ne isterse onu yiyorum. Ama genelde çok yağlı ve sağlıksız yemekler tercih etmem, düzenli spor yağtığımdan dolayı. En ucuz ne varsa onu yiyorum. Makarna yemek, sosisli makarna olsun, hazır çorbalı makarna olsun hepsi bizim için önemli birer besin kaynağı. Besin zinciri konusundan mı bahsediyorsun? Sanırım o konuyu geçen derste bitirip üzerine test çözmüştük. Sen dersi çok dinelemedin herhalde.

Sınav haftalarında kendini nasıl hissediyorsun?

Geliyor, geçiyor. Fark etmiyorum. Benim için her şey bir döngü. Sınav bahane, gırgır şahane. Sonuçta dünyaya bir daha gelmeyeceğiz. Bilimsel olmayan, ezbere dayalı eğitim sistemine karşıyım. Bundan dolayı sınavların niteliğini de tartışıyorum arkadaşlarımla. Sanırım sınavın en zor sorusundan bahsediyorsun, ben de yapamadım onu. Ama sanırım f=m.a formülünden bunun çok kolay bir çözümü vardı. Sanırım hocamızın söylediği ekstra testlere bakmadın sen.

Üniversite diyince aklına ne geliyor?

Üniversite. Artı Amerikan futbolu. Çimlerde yatılan yer. Sanırım bir de sevimli köpekler. Bu eğitim sisteminde üniversite bizim için hayal. Gidebilsek bile orada da bilimsel, demokratik bir eğitim almak için mücadele etmeliyiz. Gerçek anlamda özerk üniversite nasıl olmalı sorusunu kendimize hatırlatmak zorundayız. Şu sınavım da bitsin bu soruyu sonra cevaplayacağım. Son sorudayım bir saniye lütfen. Sanırım burada çözüm L’Hospital kuralından çıkıyordu ama sen bunları sınavda kullanma, hocalarımız uzun yolu kullanmanın daha erdemli olduğunu öğrettiler.

Üniversiteyi şehir dışında okuduğunu düşün. Nerede kalıyorsun?

Neresi olursa kalırım. Bana fark etmez, Rock’n Roll bebeğim. Rahatıma düşkünüm, eve çıkarım ya da özel yurda giderim. Uğraşamam okulun yurt sırası ile. Yurtların şartları çok kötü ama çıkarsa yurda giderim. Ki o da çok düşük ihtimal çıkıyor. Olmazsa beş arkadaş bir evi paylaşırız. Şu sınavdan yüksek alırsam yurtta kalırım, düşük alırsam eve çıkarım. Arasını alırsam da sanırım önce bir büte girip bakarım. Çünkü ben üst dönemlerle konuştum onların dediğine göre hocamız bütte biraz daha kolay soruyormuş. Bana öyle söylediler. Bence sen de çalışmaya başla artık.

A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

Sanıyoruz ki güzel bir rüyadasın. Hani rüyanda etrafında bir şeyler olduğunu hissedersin ama anlam veremezsin, bir boşlukta süzülüp gidersin ya işte öyle bir rüyadasın. Ama sakin ol, bu bir rüya ve gerçek hayata dönüp ipleri eline almanın önünde hiçbir engel yok. Etrafına bak, en yakınındaki arkadaşına seni cimciklemesini söyle. Cimcikledi mi? Aramıza hoş geldin. Testi tekrar çözmeye davet ediyoruz seni.

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

Sevgili arkadaşımız, farkındayız ki sen çok fazla derdin olmadığını, geleceğinin de parlak olduğunu düşünüyorsun. Birçok imkanın var gibi hissediyorsun –belki de öyle-. Seni karamsarlığa sürüklemek istemiyoruz tabii ki. Tek yapmak istediğimiz içinde bulunduğun bu ilüzyondan seni kurtarmak. Sen en iyisi Genç Hayat’ı sana veren arkadaşınla oturup bu sonuçları tekrar gözden geçir.

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

Sen etrafındaki birçok şeyin farkındasın. Etrafında olan bitenlerin hayatındaki etkilerini derinden hissediyorsun. Ama bu durum böyle gelmiş böyle gidecek değil. Geleceğimizi ellerimize alabilir, yaşadığımız dünyayı kendimiz şekillendirebiliriz. Bunun için sorunlarımız etrafında arkadaşlarımızla bir araya gelecek, tartışacak ve üreteceğiz. Yaşadığın sorunları, çözüm önerilerini, deneyimlerini paylaşmak için seni Genç Hayat’a yazı yazmaya davet ediyoruz.

D ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

Eğitim sistemi, sınavlar, dersler seni örselemiş. Sınavlardan başka bir şey düşünemez olmuşsun. Ama biz biliyoruz ki sorun sende değil, bu ezberci ve sınavlara dayalı eğitim sisteminde. Bir at yarışına döndürülen sınav sisteminden sen de nasibini almışsın. Şimdi derin bir nefes al ve bu eğitim sisteminin sana yaptıklarını, seni ne hale getirdiğini bir düşün. Gözlerindeki feri söndüren o eğitim sistemi yok mu, ah o eğitim sistemi!

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