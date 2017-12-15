Canpolat: Baskılara karşı halkla, sokakla birleşmek gerekir

Şerif Karataş, CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin konuştu.

Şerif KARATAŞ

İstanbul

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP’li belediyelere yönelik baskılara karşı mücadele için Adalet Yürüyüşü’nü işaret ederek çözüm “Halkla, sokakla birleşmektir” dedi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin CHP İl Başkanı Cemal Canpolat, gazetemize açıklamalarda bulundu. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığı günün baskıların önünün açıldığı gün olduğuna vurgu yapan Canpolat, “6 milyon oy alan bir partinin iki eş genel başkanın gözaltına alındığı gün bugünlerin olacağı belliydi” dedi.

‘DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILDIĞINDA BUNLARIN YAŞANACAĞI BELLİYDİ’

“Bazı konularda geç kalındı” ifadesiyle özeleştiri de yapan Canpolat, ülkenin içinde bulunduğu siyasal durumu bilinen bir hikayeyle anlatarak şunları söyledi: “Bir Türk, bir Kürt, bir Ermeni üç arkadaş var. Bunlardan birini almak istiyorlar. Türk ve Kürt diyor ki, ‘Bu Ermeni’yi verelim.’ Ermeni’yi veriyorlar. Sonra birini daha almak istiyorlar. Bu kez Türk Kürt’ü veriyor. Sonra sıra kendisine geliyor. Ve diyor, ‘O Ermeni’yi vermeyecektik.’ 12 Eylül’de ilkin komünistleri, sosyalistleri aldılar. Sonra, sosyal demokratları aldılar, ardından liberalleri aldılar. Sonra 12 Eylül’ü alkışlayanları aldılar. Sağcıları aldılar. Ardından kendisi gibi düşünmeyenleri de aldılar.” HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri gözaltına alındıklarında gösterilen tepkinin yetersizliğine dikkat çeken Canpolat, sonrasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun da tutuklandığını söyledi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden uzaklaştırılmasının tesadüf olmadığını anlatan Canpolat, “Daha önce bahsedilen davalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılarına kendisini şikayet eden tek belediye başkanı Ataşehir belediye başkanıdır. Yaptığı şikayetle ‘Gereğini yapınız’ dedi. Başvurularının neredeyse tamamında beraat etti. Şimdi yeni soruşturmalar açtılar” diye konuştu. Canpolat, görevden uzaklaştırmanın demokrasiye, seçilmişlere vurulan bir darbe olduğunu belirterek, “Bu darbeye ve darbecilere karşı İstanbulluların belediye başkanlarına sahip çıkması gerekiyor” dedi. Canpolat, sonuna kadar İlgezdi’nin yanında olduklarını da ifade etti.

‘YANDAŞ MEDYA İLE OPERASYON YAPILIYOR’

CHP’li belediyelere yönelik baskılara değinen Canpolat, “Yandaş medya her gün bir belediyeyi gündemine taşıyarak, belediye başkanlarını susturma, etkisiz hale getirme organizasyonu içinde. Buna müsaade etmeyeceğiz. Daha gür bir sesle mücadele vereceğiz” dedi. Belediye başkanlarına yapacakları dayanışma ziyaretleri ile, dayanışma içerisinde olduklarını bir kez daha yineleyeceklerini belirten Canpolat, “Baskılara karşı etkinliklerimiz olacak” dedi.

Canpolat, “14 belediyemizin 14’ünde de her gün müfettişlerle karşı karşıyayız. Kartal belediyemizde 23 tane müfettiş vardı. Belediyede çalışanlardan fazla müfettişle karşı karşıya olduğumuz bir dönem yaşıyoruz. Adeta baskı, zulüm ve iktidarın sopası altında belediyelerimiz hem halka hizmet götürüyor hem de belediyelerimizin başarılarını gölgelemenin önüne geçmeye çalışıyor. Eğer bir belediyemizde olumsuzluk, yolsuzluk varsa biz gereğini yaparız. Yapmaya hazır bir partiyiz” diye konuştu.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ

Baskılara karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı Adalet Yürüyüşü’nü ilke alarak mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Canpolat şunları söyledi: “CHP dışında, EMEP, ÖDP, HDP, Halkevleri, DİSK, KESK ve bütün sivil toplum örgütlerinin tamamıyla birlikte İstanbul’u yeniden alacağız. Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 61’le alacağız. İstanbul’da belediyeyi yüzde 61’le alan bir anlayış tartışmasız, iktidardır. İktidarın yolu İstanbul’dan geçiyor. İstanbul’da bizim aldığımızı biliyorlar. Onun için hem içeride hem de dışarıda bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ne içeride sıkışmaya ne de dışarıda sıkışmaya müsaade edeceğiz. İkisinin de yolu halkla, sokakla birleşmektir. Biz halkla, ötekileştirilenlerle birlikte İstanbul’u alacağız.”

‘TOPBAŞ’I NEDEN GÖREVDEN ALDINIZ?’

AKP’nin seçimi kaybetmenin telaşına kapıldığını anlatan Cemal Canpolat, “Bu telaşının AKP’yi kurtarmayacağını bilmelidir. Yolsuzluk arıyorsan kendi belediyelerine bakacaksın. İstanbulların neredeyse yüzde 50’sinin oy verdiği Kadir Topbaş’ın neden görevden alındığın, halkın seçtiği birinin tehditle görevden neden aldığının hesabını İstanbullulara vereceksin. İstanbullara hesap vermeden CHP’li belediyelere saldırarak, etkisiz hale getirerek İstanbul’da seçim meçim alamazsınız” diye konuştu.

HİÇBİR SORUNU ÇÖZMEDİLER

AKP’ye yönelik eleştirilerini de dile getiren Cemal Canpolat, “İnanç özgürlüğü dediniz, bütün inanç özgürlüğünün önünü tıkadınız. İstanbul’un arka yakasını temsile geldiniz. İstanbul’un arka yakası mağdur, ötekileştirilmiş. Kürt sorununu ‘çözeceğiz’ diye geldiniz, Kürtleri, döverek, vurarak, ıslah etmeye çalışıyorsunuz. Türkiye’de sizin gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirdiniz. Tek tipçi, ırkçı bir yapıya dönüşmüş oldunuz” dedi.

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