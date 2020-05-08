Ankara Barosu: Bu çabalar, onu sergileyen baskıcı düzenin ömrü kadar sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP MYK toplantısında Ankara Barosu, meslek odaları ve tabip odalarının seçim esaslarına ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt veren Ankara Barosu açıklamasında, “Meslek örgütümüzün seçim esasını değiştirerek onu halkın ve avukatların sesi olmaktan çıkarıp, siyasal iktidarların kapalı gözleri haline getirmeye çalışan her türlü yasal düzenleme, vatandaşların hak arama, özgürlüğüne ve savunma hakkına sınırlama getirme çabasıdır. Bu çabalar, onu sergileyen baskı düzeninin ömrü kadar sürecektir ama avukatlık mesleği boyun eğmeyi inatla reddeden bir meslek olarak her zaman var olacaktır" denildi.

“BAROLAR VE AVUKATLAR BİREYİN VE HALKIN YANINDADIR”

Barolar ve diğer meslek odalarının demokrasi geleneğinden çıkartılarak “sessiz” meslek örgütleri haline getirilmesine ilişkin yasa değişikliği tartışmalarının son dönemlerde belirli aralıklarla gündeme getirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Avukatlar ve meslek örgütleri olan barolar, insan olmanın en temel hak ve koşullarını korumak ve savunmak durumundadır. Var olmalarının ve bağımsızlığının yegane temeli budur. Barolar ve avukatlar bireyin ve halkın yanındadır” ifadeleri yer aldı. Avukatlık mesleğinin insan onuruna, özgürlüğe ve eşitliğe dönük tüm hukuksuzluklara karşı korkmadan karşı çıkmayı gerektirdiğinin altı çizilen açıklamada, “Var olduğumuz müddetçe önünde düğme ve ilik olmayan cübbelerimizin anlamını unutmayacağımıza ve mesleğimize başlarken ettiğimiz yeminden dönmeyeceğimize dair halkımıza söz veriyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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