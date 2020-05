Abdulkadir Selvi: Baroların sadece seçim sistemi değil temsil oranları da değişiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, barolar ve meslek odalarının seçim sisteminin değişmesine yönelik düzenlemede baroların temsil oranlarının da değişeceğini öne sürdü.

Selvi bugünkü köşe yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatından sonra dün AK Parti’nin hukukçuları baroların seçim sistemiyle ilgili çalışmalara başladı. Barolar, çarşaf liste usulüyle seçime giriyorlar. AK Parti ise nispi temsil sistemini getiriyor. Şimdi 'Nispi temsil sistemi demokratik değil' diye bir tartışma başlatmanın anlamı yok. Çünkü milletvekilleri de aynı yöntemle seçiliyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçilirken meşru ama baroların seçiminde meşru değil; böyle bir mantık olmaz." görüşünü savundu.

Selvi, "Sadece seçim sistemi değişmiyor. Aynı zamanda Türkiye Barolar Birliğinin seçiminde baroların temsil oranları da değişiyor. Mevcut sistemde, Türkiye’deki her baro bir başkan, iki üye olmak üzere 2 artı 1 sistemine göre temsil ediliyor. Bu oran şimdi 1 başkan, 3 üye olmak üzere 3 artı 1 sistemine dönüştürülüyor. Ayrıca her bin üyeye bir delege verilecek. Mevcut sistemde her 300 üyeye karşılık 1 delege veriliyor Türkiye’de Bayburt hariç her ilimizde baro var. Türkiye Barolar Birliği seçiminde, her baronun üye sayılarına göre belirlenmiş bir kontenjan var. Barolar birliği seçiminde 561 kişi oy kullanıyor. En çok üyeye sahip oldukları için İstanbul 137, Ankara 52 ve İzmir 29 delegeyle temsil ediliyor. Anadolu’nun tamamını ikiyle çarpın, bir İstanbul etmiyor. Ha, bir de başka baroların kurulmasına izin verilmesi gibi bir düşünce yok. Baroların birliği korunuyor" ifadesini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

