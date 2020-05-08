Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevleri ziyarete kapalı olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca huzurevlerine çiçek veya hediye de gönderilmemesi istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile engellilerin kaldığı bakım merkezlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle önlemler uygulandığı belirtildi. Yaşlı ve engellilerin sağlığını korumak için alınan önlemler kapsamında bu kuruluşların ziyarete kapalı olduğu ve personel giriş çıkışlarının da gerekli sağlık taramaları ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ziyaret düzenlemesiyle ilgili bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “Büyüklerimizin yakınlarının ve ailelerinin ve belirlenen kurallara gereken özeni göstereceğine inanıyor, milletimizin kuruluşlarımızda kalan yaşlılarımızı ve yakınlarını dijital ortamda görüntülü arayarak sürece destek vereceğini düşünüyoruz. Huzur evlerimiz bu bayram fiziki ziyaretlere kapalı, dijital ziyaretlere açık olacak.” (Ankara/MA)

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