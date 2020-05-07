İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, özel sağlık kuruluşlarında çalışan 2 bin 300 hekime koronavirüs salgını sonrası çalışma durumlarını sorduğu anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette, hekimlerin yüzde 14’ünün maaş alamadığı belirtildi.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, özel sağlık kuruluşlarında çalışan 2 bin 300 hekime koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası çalışma durumlarını soran bir anket düzenledi. Anketi 501 kişinin yanıtladığı, aktif olarak çalışmayan ya da boş bırakılmış 14 hekimin formunun da çalışma dışı bırakılarak 487 anketin değerlendirilmeye alındığı belirtilerek sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Hekimlerin yüzde 76’sının erkek, yüzde 24’ünün ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, “Yüzde 29’u 46-55 yaş arasında, yüzde 24’ü 56-64 yaş arasında, yüzde 24’ü 35-45 yaş, yüzde 18’i 65 yaş ve üstü ve yüzde 5’i 35 yaş altında idi. Ankete katılanların yüzde 31’i pandemi hastanesinde çalıştığını belirtti. Hekimlerin yüzde 49’u bulundukları kurumda üç yıldan fazla süredir, yüzde 28’i 1-3 yıl arasında, yüzde 23’ü bir yıldan az bir süredir çalışmakta olduğunu söyledi. Hekimlerin yüzde 26’sı çalıştıkları kurumda kovid-19 sonrası hekim ve/veya diğer sağlık çalışanının, yüzde 15’i hekim ya da hekimlerin işten çıkarıldığını belirtti” denildi.

YÜZDE 1,4'Ü KOVİD-19 HASTASI BAKIYOR

Kovid-19 sonrası hekimlerin yüzde 40’ının çalışma sistemlerinde bir değişiklik olmadığının altını çizilen açıklamada, yüzde 19’unun ücretsiz izne çıkarıldığını, yüzde 15’inin diğer meslektaşlarıyla dönüşümlü olarak çalıştığını, yüzde 13’ünün mesai saatinin kısaltıldığını, yüzde 7’sine yıllık izninin kullandırıldığını, yüzde 3’ünün de ücretli izne çıkarıldığı ifade edildi. Ankette yer alan izin sürelerine ilişkin de şu bilgiler yer aldı: “103 hekimin yüzde 32’si belirsiz bir süreyle, yüzde 24’ü bir aydan daha kısa süre, yüzde 19’u bir ay, yüzde 13’ü iki ay, yüzde 12’si üç ay süre ile ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti. Hekimlerin yüzde 45’i esnek çalışmaya geçirildiğini, yüzde 85’i kendi işlerini yapmaya devam ettiklerini, yüzde 13’ü hem kendi işlerini yaptıklarını hem de kovid-19 hastası baktıklarını, sadece yüzde 1,4’ü sadece kovid-19 hastası baktığını ifade etti.”

"YÜZDE 14'Ü MAAŞ ALAMADI"

Hekimlerin yüzde 42’sinin aylık gelirlerinde bir değişiklik olmadığının belirtildiği ankette, yüzde 19’unun sadece hakediş aldığı, yüzde 16’sının sabit ücretinin azaltıldığı ve yüzde 14’ünün de herhangi bir maaş almadığı vurgulandı. Gelirinin azaldığını belirten 290 hekimden yüzde 43’ü gelirinin azalma oranını yüzde 50’den fazla, yüzde 32’si yüzde 40-50 oranında, yüzde 17’si yüzde 20-30, yüzde 9’u yüzde 20’den az olarak ifade etti.

"İŞE İADELERİNİ İSTEYEBİLİRLER"

Sağlık Bakanlığı Kapasite Değerlendirme Komisyonu’nun 27 Mart tarihli kararıyla, kamu ve özel bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık çalışanlarının üç ay süreyle görevlerinden ayrılmaları ve işten çıkartılmalarının kısıtlandığı hatırlatılan açıklamada, “İstekleri dışında ücretsiz izne çıkarılan hekimler, paylaşılan Bakanlık yazısını ek yaparak İl Sağlık Müdürlüğü ve çalıştıkları özel hastanelere başvurabilirler. Başvurularında, ücretsiz izin işleminin başından itibaren hukuka aykırı olduğunu, ücretsiz izin işleminin iptal edilerek bu süre içindeki tüm mali ve sosyal haklarının çalışmış gibi ödenmesini ve işe iadelerini isteyebilirler” denildi. (İzmir/MA)

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