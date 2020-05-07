CHP’li Tahsin Tarhan: Kovid-19 testi için numune başına 30 lira alınıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kovid-19 testleri için Gebze’de kurulan test merkezine numune toplayan bir kuruluşun numune başına 30 lira ücret talep ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mayıs 2020 tarihinde Gebze’de günlük 5 bin test kapasiteli laboratuvar kurulduğunu açıklamıştı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada, testlerin ücretsiz olduğuna yönelik açıklamalara rağmen numune toplama yetkisi verilen özel firmanın sanayi kuruluşlarından bu iş için ücret talep ettiğini belirtti. Tarhan, “Kocaeli Sanayi Odası’nın hizmet alımı yoluyla yetkilendirdiği firma Aker OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) iken, bölgede faaliyet gösteren kırka yakın diğer OSGB firmaları bu ihalenin ne şekilde yapıldığını ve aranan hangi şartların Aker OSGB’de bulunduğunu merak etmektedir. Gebze Ticaret Odası üyesi olan onlarca OSGB firması yok sayılırken, böyle bir ihalenin gerçekten yapılıp yapılmadığı dahi belirsizdir” dedi.

KİMLERİN RANT KAPISI OLDU?

Numune toplama işinin verildiği firmanın numune başına 30 TL ücret talep ettiğini belirten Tarhan “Kovid-19 testlerinin ücretsiz olduğuna dair medyada çıkan açıklamaların aksine, bugün Kocaeli bölgesindeki sanayi kuruluşlarından, binlerce çalışanının sağlıklarını korumaları için test başına bir ücret ödemeleri istenmektedir. Üstelik bu uygulama, ‘test bedava, numune toplamak ücretli’ denilerek kılıfına uydurulmuştur. Salgın döneminde sanayi üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlamak üzere kurulduğu söylenen bu laboratuvarı kimler yeni bir rant kapısı olarak görmektedir?” diye sordu.

Tarhan, “Numunelerin toplanması işi açık ve şeffaf bir şekilde ve bölgedeki tüm ilgili kuruluşların katılımına açık bir şekilde ihale edilmeli, sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin Kovid-19 testlerinin de ücretsiz olması gerekir. Hangi kriterlere göre seçildiği belli olmayan bir kuruluşa numune toplatmak suretiyle gelir kapısı yaratmak yanlıştır. Bu yanlıştan dönülmelidir. Kimsenin canı satılık değil” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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