Bakan Selçuk açıkladı: Ücretsiz izin ödemeleri yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN TÜRK'te canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 2.5 milyon çalışana ödeme yapıldığını belirten Bakan Selçuk, "Ücretsiz izin nakdi destek ödemelerine yarın başlıyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi. Bakan Selçuk, "(Ücretsiz izin desteği) Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi. (HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: Kontrollü sosyal hayat başlıyor | Tüm gelişmeler (7 Mayıs)