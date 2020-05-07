Tutuklu 6 gazeteci hakkında hazırlanan "MİT" iddianamesi kabul edildi

Tutuklu 6 gazeteci hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Libya’da askerlerin yaşamını yitirmesine dair yayımlanan haberler gerekçe gösterilerek tutuklanan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv muhabiri Hülya Kılınç ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile ilgili hazırlanan iddianame, İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. (MA)

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