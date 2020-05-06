MİT davası avukatı Kılıç: Uygulama OHAL hukukunun da üstünde

Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabiri Hülya Kılınç ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, “Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun cenaze töreniyle ilgili haber yaptıkları, bu haberlere gazetelerinde ve haber sitelerinde yer verdikleri” gerekçesiyle tutuklu bulunuyor.

İddianamenin sunulduğu İstanbul 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce inceleme devam ederken, İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliği, 3 Mayıs günü gazetecilerin avukatlarına haber vermeden barodan avukat talep ederek dosya incelemesi yaptı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu gazetecilerden Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in avukatı Özcan Kılıç, karşılaştıkları bu uygulamayı MA'dan Erdoğan Alayumat'a değerlendirdi.

"HEM HUKUKA HEM DE AKLA AYKIRI"

Av. Kılıç, “Mahkemesi belli olmuş, yargılama süreci başlamış ve iddianamenin değerlendirme aşamasında olan bir dosyanın bu şekilde incelenmesi hem hukuka hem de akla aykırı” dedi. Dosyanın savcılığın elinden çıktığını belirten Kılıç, buna rağmen savcılığın hala dosyada taraf gibi davranıp, gazetecilerin tutukluğuna devam için bir düzenek oluşturduğunu ifade etti.

MAHKEMENİN YETKİSİ GASBEDİLDİ

Uygulamanın açık bir ihlal olduğunu vurgulayan Kılıç, “Konuyu bilmeyen hakikaten sadece usulen bulundurulan iki avukat üzerinden işlem yapılıp, tutukluluğun devamına karar veriliyor. Mahkeme yetkiliyken o mahkemenin yetkisini gasbedip savcılık ısrarla biz tarafız, bu dosyada tutukluluğun devamını biz isteriz gibi bir pratik sergiliyor. Hukukta, kanunda ya da işleyişte böyle bir şey yok normalde. Bu Olağanüstü Hal hukukunun da üstünde bir uygulama” diye belirtti.

Barodan görevlendirilen iki avukatın dosya içeriğinden haberdar olmadan dosyaya taraf haline getirildiğini dile getiren Kılıç, “Bu avukatlara önceden dosya gösterilmiş olsaydı bu avukatların ‘özel vekilleri var’ deyip dosyadan çekilmeleri gerekirdi. Orada 7-8 avukat ismi var. Bu avukatların çekilme hakkı vardı. Bu durum bu iki avukatı da aşan bir durum. Sistemin geldiği durumu çok iyi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

DOSYA HAVUZ MEDYASINDA

Av. Kılıç, henüz kendilerinin dahi ulaşamadığı iddianameye dair bilgilerin Sabah gazetesi tarafından servis edilmesi üzerinde de durdu. Yapılan haberlerle kamuoyunun manipüle edildiğini söyleyen Kılıç, “Yargılama yerini iktidar medyası alıyor ve onların yaptığı haberlerle kamuoyuna bu dosya aktarılıyor. Savcılık, ne mahkeme ne avukatları hesaba katıyor. Mahkemeye Sabah gazetesinin haberini sunup, dilekçeyi istiyorum dediğimde, mahkeme; ‘avukat bey dosya daha bize gelmedi’ diyerek talebimizi kabul etmedi. Dosya avukatla, hakimle falan yürümüyor. Ankara’dan, MİT Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yürütülüyor. Daha yargılama başlamadı ama mahkeme baskı altına alınmaya çalışılıyor. Biz gerekli itirazlarımızı yapacağız. Yasal haklarımızı kullanacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

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