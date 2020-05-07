Gürol GÖK

Çevre Mühendisi

Üniversitenin ilk günlerinde öğretilen ilk tanım şuydu; “Çevre mühendisliği, doğal kaynakların verimli kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması ile ilgili mühendislik dalıdır. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalıdır.”

Çevre mühendisliği işte bu kadar önemli bir meslek. 2009 yılında bir TBMM grup toplantısında o zamanın başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çevre mühendisi olmayan belediye hizmeti düşünemiyorum” demişti… Buradan kamuda atama bekleyen tüm Çevre mühendislerine de selam olsun…

İşte bu sözden yola çıkarak bir Çevre Mühendisi olarak Termik santraller hakkında birkaç kelam etmek isterim. Ülkemizde yaklaşık 40 termik santral bulunuyor. Greenpeace’in 2018 yılında yayınladığı Küresel Kömürlü Termik Santral Kapasitesi Takibi raporuna göre 2018 yılında dünyada en az 34 ülke veya eyalet mevcut kömürlü termik santrallerini kapatacağını taahhüt etti.

Devlet büyüklerimiz JES, HES, termik santraller konusunda epey ısrarcı olduklarına göre bu santrallerin faydası epey fazla olsa gerek. Gelin birlikte termik santrallerin yararları ve zararlarını inceleyelim. Çevre Mühendisi olarak benim araştırmalarım şu şekilde:

Zararları;

Termik santrallerin üretim esnasında atmosfere karbon, sülfür, kül gibi zehirli gazların salınımından ötürü uzun vadede canlı hayatını olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Üretim sonrasında ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle havaya, suya ve toprağa karışan zehirli gazlardan tüm canlılar olumsuz olarak etkilenmekte farklı farklı kanserojen hastalıkların ortaya çıkması ve ölüme dahi neden olabilmesi durumu görülebilmektedir.

Gıda ürünlerinin yetiştirildiği alanlar termik santral dolayısıyla azalacaktır ayrıca ekili alanlar termik santralin etrafa saçtığı zehirli gazlardan etkilenerek ağır metallerin gıda ürünlerine karışmasına sebep olacak ve insan sağlığını tamamen riske atacaktır.

Toprağa karışan ağır metaller buradan içme suyuna karışıp uzun vadede insan sağlığının bozulmasına etki yaptığı bilinmektedir.

Zehirli gazlar ozon tabakasına zarar vermektedir.

Yanan kömürlerin yarattığı gaz ile hava kirliliği artarak asit yağmurlarının görülme olasılığını arttıracaktır.

Aşırı sülfür ve kükürtlü bileşikler yüzünden nefes almak zorlaşacaktır. Termik santral olan bölgelerde KOA, astım gibi solunum yolu hastalıklarının yanında kanserin görülme sıklığı artmaktadır.

Soğutma suları için yeraltı sularının kullanılması içme suyu kaynaklarını kurutmakta, atık sıcak sular ise toprak yapısını tahrip ederek canlı yaşamını öldürmektedir.

Termik santralin çevresindeki ekolojik denge tamamen değişmektedir. Canlı çeşitleri azalarak ekosistemin tamamen bozulmasına sebep olacaktır.

Kısa vadede elektrik üretim maliyetleri düşük olmasına rağmen, uzun vadede dolaylı harcamaları arttırdığı için üretim verimsiz hale getirmekte alternatif enerji kaynakları ön plana çıkarmaktadır. Pek çok ülke alternatif enerji kaynaklarına yatırımı arttırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde güneşlenme miktarı ülkemizin yarısı kadar olan Almanya bütün bir hafta sonu boyunca tüm ülkenin enerjisini güneş enerjisinden karşılama denemesini başarıyla gerçekleştirmiştir.

Zararları bununla kalmamakta daha pek çok madde eklenebilir.

Faydaları;

Termik santralin tek bir faydası bulunmaktır o da ekonomik açıdan ucuz ve kalitesiz kömürler kullanıldığı için diğer santrallere göre daha ucuz elektrik üretilmesini sağlamaktadır.

Faydası tek, zararları pek…

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